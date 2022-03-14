شكرا لقرائتكم خبر عن لنوم عميق.. تجنب هذه الأطعمة أثناء الليل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

يحتاج البالغون في المتوسط من سبع إلى تسع ساعات من النوم، بينما يحتاج الأطفال من تسع إلى 13 ساعة.

فيما يحتاج الأطفال الصغار والرضع إلى 12 إلى 17 ساعة من النوم يوميا.

وأوصت دراسة لجامعة “جونز هوبكنز” بتجنب الأجبان القديمة أو المصنعة والسلامي والبيبروني، كون هذه الأطعمة تحتوي على التيرامين، الذي يؤدي إلى إطلاق هرمون النورإبينفرين، والذي قد يحفز بدوره الدماغ.

وتقول الدراسة إن الأشخاص الذين يدخنون يميلون أيضا إلى قضاء وقت أطول للنوم، والاستيقاظ بشكل متكرر، وغالبا ما يعانون من اضطراب في النوم.

كما أن الكافيين يمنعك من النوم الجيد. لذلك، فمن المستحسن أن يقلل الناس من تناول الكافيين مع اقتراب موعد النوم.

يمكن العثور على الكافيين بما في ذلك في الشاي وبعض المشروبات الغازية وشوكولاتة ومشروبات الطاقة وبعض مسكنات الآلام.