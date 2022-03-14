شكرا لقرائتكم خبر عن منح المسنين جرعة رابعة من لقاحات كورونا في هذه الدولة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير: وفرت الحكومة الفرنسية جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 لمن تجاوزت أعمارهم 80 عاما ومر أكثر من ثلاثة أشهر على تلقيهم الجرعة التنشيطية السابقة. وذكر رئيس الوزراء في يناير الماضي أن فرنسا تستعد لإطلاق حملة لجرعة تطعيم رابعة أو جرعة تنشيطية ثانية فور موافقة السلطات الصحية على ذلك. وخلال المقابلة قال كاستكس إن زيادة الإصابات بفيروس كورونا لن تغير خطط الحكومة لتخفيف قيود مكافحة الجائحة بدءا من “الاثنين”، نظرا لاستمرار تراجع الضغوط على المستشفيات الفرنسية.

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