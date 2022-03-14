شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أنواع الصدفية المختلفة وأعراضها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصدفية هي حالة مزمنة من أمراض المناعة الذاتية تؤدي إلى تراكم سريع لخلايا الجلد ويتسبب تراكم الخلايا هذا في ظهور قشور على سطح الجلد، يعد الالتهاب والاحمرار حول القشور أمرًا شائعًا إلى حد ما، قشور الصدفية النموذجية هي فضية مبيضة وتتطور في بقع حمراء سميكة و في بعض الأحيان، تتشقق هذه البقع وتنزف.

وحسب ما ذكره موقع webmed فأن هناك أنواع من مرض الصدفية وهى:

1:الصدفية النقطية

الصدفية النقطية شائعة في الطفولة ، و يتسبب هذا النوع من الصدفية في ظهور بقع وردية صغيرة تشمل المواقع الأكثر شيوعًا لمرض الصدفية النقطية الجذع والذراعين والساقين، ونادرا ما تكون هذه البقع سميكة أو مرتفعة مثل الصدفية اللويحية.

2:الصدفية البثرية

الصدفية البثرية أكثر شيوعًا عند البالغين، و يسبب بثور بيضاء مليئة بالصديد ومناطق واسعة من الجلد الأحمر الملتهب، و عادة ما تكون الصدفية البثرية موضعية في مناطق أصغر من الجسم مثل اليدين أو القدمين ولكنها يمكن أن تكون منتشرة.

3:الصدفية المعكوسة

تسبب الصدفية المعكوسة مناطق ساطعة من الجلد الأحمر اللامع والملتهب، و تظهر بقع من الصدفية العكسية تحت الإبطين أو الثديين أو في الفخذ أو حول ثنيات الجلد في الأعضاء التناسلية.

4:صدفية محمرة للجلد

الصدفية المحمرة للجلد هي نوع حاد ونادر جدًا من الصدفية، وغالبًا ما يغطي هذا النموذج أقسامًا كبيرة من الجسم مرة واحدة، و يبدو الجلد محترقًا، يمكن أن يكون هذا النوع مهددًا للحياة ، لذلك يجب على الأفراد مراجعة الطبيب على الفور.