شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض لأمراض قاتلة يسببها التدخين بنوعيه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

يموت أكثر من 8 ملايين شخص سنويا حول العالم بسبب التدخين، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وتشير المنظمة أيضا إلى أن أكثر من 7 ملايين من هذه الوفيات ناتجة عن تعاطي التبغ المباشر في حين أن نحو 1.2 مليون حالة وفاة ناتجة عن التدخين غير المباشر.

وبجانب السعي إلى الإقلاع عن التدخين، فإنه من الضروري أن نكون على دراية بأعراض الأمراض المرتبطة بالتدخين، والأعراض المنذرة لهذه الأمراض:

– سعال مزمن

– سعال الدم

– ضيق التنفس المستمر

– التهابات الصدر المتكررة

– الإعياء

– فقدان الشهية / فقدان الوزن

– شعور بالإغماء

– خدر أو ضعف في الساقين / الذراعين

– تغيير لون البشرة

– الضعف الجنسي لدى الرجال

– تورم الأطراف

وهناك أعراض أكثر خطورة تتطلب الاتصال الفوري بالطوارئ، وتشمل:

– تدلي الوجه من أحد الجانبين

– عدم القدرة على رفع كلا الذراعين في الهواء والاحتفاظ بهما مرتفعتين

– كلام مشوش أو غير واضح

– ألم في الصدر، إحساس بالضغط، وثقل، وضيق أو ضغط على الصدر

– ألم مفاجئ في الجزء العلوي من الجسم ينتشر من الصدر

– الشعور بالدوار أو الدوخة

– التعرّق

– ضيق في التنفس

– الشعور بالمرض

– شعور غامر بالقلق (مشابه لنوبة الهلع)

– السعال أو الصفير