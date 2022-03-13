شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من نوبة الصداع النصفى.. نصائح فعالة للتخلص منه وعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الصداع النصفي من أسوأ أنواع الصداع التي قد تحدث بين الناس، فيمكن أن يكون سبب هذا الصداع لأسباب مختلفة مثل الاختلالات الهرمونية ، زيادة حالات الضغط العصبى ، ويمكن أن تؤدي نوبات الصداع النصفي العدوانية إلى الدوار والغثيان والدوخة والتهيج وما إلى ذلك.

نصائح للتغلب على الصداع النصفي

فيما يلي بعض الطرق الفعالة للتخلص من آلام الصداع النصفي وفقا لموقع " times news":

إطفاء الأنوار:

يمكن أن تجعل نوبات الصداع النصفي الأشخاص حساسين للغاية للضوء وأي تعرض لها يمكن أن يؤدي إلى صداع نابض، لإبعاد مشاكل الصداع النصفي، أطفئ الأنوار واسترح في غرفة مظلمة لتجنب التعرض المفاجئ أو المفرط والمستمر للحرارة والصوت والضوء.

استخدام العلاج بالحرارة:

يمكن أن يؤدي استخدام ضمادات الضغط الساخنة أو الباردة إلى إحداث عجائب لآلام الصداع النصفي، كل ما عليك فعله هو إبقاء الضغط على رقبتك أو رأسك أو أي جزء من الجسم المبسبب الصداع النصفي، ويمكن أن يساعد ذلك في تخفيف الألم عن طريق إرخاء العضلات وإطلاق التوتر.

حافظ على رطوبتك:

الجفاف هو أحد الأسباب الرئيسية للصداع، وعند البحث عن طرق لمواجهة الصداع النصفي ، من المهم أن تبقى رطبًا، يوصي الخبراء بشرب ما لا يقل عن 3 إلى 4 لترات من الماء كل يوم.

التأمل: أثبتت هذه الطريقة أنها وسيلة فعالة لتهدئة الحواس وإراحة الجسم من خلال تهدئة الأعصاب وإرخاء الجسم والعقل ، حتى لو كانت مؤقتة. عندما يبدأ اكتئاب الصداع النصفي ، أغلق العالم وركز على نفسك.

التأمل من خلال تنظيم تنفسك والتركيز على ألمك وأجزاء الجسم المختلفة. قد لا يكون من السهل التأمل بسبب الألم الشديد ، ولكن في النهاية ، كل هذا يستحق العناء.