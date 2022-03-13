بيروت - نادين محمد - من المفترض أن يتخلص الكبد من السموم بنفسه. ولكن مع السموم والمواد الكيميائية التي تحيط بنا مثل الهواء الملوث، والطعام الذي نأكله، والمنتجات التي نستخدمها، تجد أعضائنا صعوبة في القيام بهذه المهمة.

تساعد إزالة السموم في الحفاظ على الجسم في حالة صحية، ويمكنكِ مساعدة الجسم على التخلص من السموم من خلال تناول مشروبات تخلص الجسم من السموم. نتناول اليوم عصير معروف باسم مشروب معجزة هو مزيج صحي من التفاح والشمندر والجزر.

الفوائد الصحية للمكونات المستخدمة في وصفة مشروب التخلص من السموم

1- التفاح

تفاحة يوميا تغنيك عن زيارة الطبيب'. التفاح فاكهة غنية بالعناصر الطبيعية اللازمة لصحة الجسم، كما أنه خيارًا رائعًا لفقدان الوزن. التفاح يزيد من الشعور بالشبع انه يكبح الشهية لأنه مليء بالألياف ومحتوى الماء. كما أن التفاح مفيدة للقلب والألياف القابلة للذوبان هي السبب الرئيسي وراء كون التفاح مفيد للقلب.

2- جذور البنجر (الشمندر)

البنجر خضروات منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالفيتامينات والمعادن. كما أنه يساعد في تعزيز صحة القلب لأنه غني بحمض الفوليك وبسبب المنغنيز فهو يساعد في تكوين العظام ، ويعزز التمثيل الغذائي ، ووظائف المخ ويعزز صحة الجلد. يحتوي البنجر على كمية عالية من النترات وهذا يمكن أن يساعد في خفض مستويات ضغط الدم. كما أنه يساعد في تقليل التهابات الكلى بسبب آثاره المضادة للالتهابات.

3- الجزر

الجزر غني بالبيتا كاروتين وهو مصدر رئيسي ويساعد جسمكِ على التحول إلى فيتامين أ. الجزر غني بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة فهو يساعد بشكل أساسي في الحفاظ على ضغط الدم. يساعد فيتامين سي الموجود في الجزر على بناء الأجسام المضادة التي تساعد في تعزيزعمل جهاز المناعة.



المكونات:

تفاحة

شمندر

2 جزر

الطريقة:



1. أضفي حبة شمندر كاملة مقشرة و 2 جزر مقشر وتفاحة واحدة.

2. أضفي الماء إذا لزم الأمر

3. امزجيهم جيدًا.

4. يمكنك تصفيته إذا أردتِ واشربيه

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