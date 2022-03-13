شكرا لقرائتكم خبر عن للحفاظ على صحة عظامك.. تناول كوب من الحليب يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخضع عظام الإنسان باستمرار لعملية تجديد، من خلال إعادة امتصاص العظام القديمة وإنشاء جديدة، نتيجة لذلك ، في أي لحظة ، يكون تركيب الهيكل العظمي لدينا مزيجًا صحيًا من العظام القديمة والجديدة كل 10 سنوات تقريبًا ، يتم استبدال الهيكل العظمي بالكامل، يحدث فقدان العظام ، مع ذلك ، عندما يصبح هذا المزيج غير متوازن ، تصبح أجسامنا أكثر عرضة لخطر الكسور حتى عند القيام بمهام تبدو بسيطة، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

يمكن أن تساعد بعض الأطعمة والمشروبات في منع فقدان العظام ، ووفقًا لخبيرة التغذية إيمي جودسون ، ومؤلفة كتاب The Sports Nutrition Playbook ، فإن حليب البقر هو المشروب الأول لمنع العظام خسارة.

قالت جودسون: "صدق أو لا تصدق ، كوب بسيط من حليب البقر هو أحد أفضل الطرق للحفاظ على قوة عظامك، فأن منتجات الألبان تظل أفضل مصدر للكالسيوم في النظام الغذائي الأمريكي ، من الحليب إلى الجبن والزبادى".

وأضافت ، أن كوب واحد من الحليب سعة 8 أونصات يوفر لك 13 عنصرًا غذائيًا أساسيًا بما في ذلك حوالي 300 ملليجرام من الكالسيوم، فإن الحليب مدعم بـ 100 وحدة دولية من فيتامين (د) لكل كوب ، وهو أمر ضروري لامتصاص الكالسيوم.

وأوضحت ، أن بدون تناول كمية كافية من فيتامين د ، فإنك تمتص فقط حوالي 10٪ إلى 15٪ من الكالسيوم الذي تتناوله من نظامك الغذائي، ناهيك عن احتواء الحليب على عناصر غذائية أخرى تساعد على نمو العظام والأنسجة مثل الفوسفور والبروتين عالي الجودة.