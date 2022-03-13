رجيم الشوربة الحارقة وافضل طريقة لخسارة الوزن في اسبوع

بيروت - نادين محمد - يعتبر رجيم الشوربة الحارقة من انواع الحميات الموقتة التي تساعد على خسارة الوزن في مدة قصيرة. وتعتمد هذه الحمية عادة على تناول الشوربة لمدة أسبوعٍ. وفي نهايته من الممكن استعادة نمط الحياة العادي على ان يتم اعتماد نظام غذائي متوازن مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام اي ما لا يقل عن 3 مرات اسبوعياً. وهذه ابرز تفاصيل رجيم الشوربة الحارقة.



رجيم الشوربة الحارقة الصحيحة



ينصح عادة بتطبيق رجيم الشوربة الحارقة للدهون لمدة 7 أيام. وخلالها يمكن خسارة ما لا يقل عن 7 كيلوغرامات. وبعد انتهاء هذه المدة يجب اعتماد نظام غذائي صحي ومتوازن من اجل الحفاظ على الرشاقة.

رجيم الشوربة الحارقة للدهون لمدة 7 ايام

اليوم الأول



- يمكن تناول كل انواع الفاكهة باستثناء الموز والبطيخ والشمام.

- يتم تناول الشوربة الحارقة مع الماء او الشاي او القهوة الخالية من السكر.

اليوم الثاني

- يمكن تناول الخضار الطازجة والمطهوة.

- الافضل ان يتم تناول الخضار الورقية.

- ينصح باستهلاك البقوليات مع الشوربة.

- وللعشاء يمكن تناول حبة بطاطا مشوية او اي طبق صحي آخر.

اليوم الثالث

- يمكن جمع برنامجي اليومين الاول والثاني.

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- يسمح بتناول الفاكهة والخضار مع الشوربه. لكن لا يمكن اكل البطاطا.



اليوم الرابع



- ينصح بتناول الموز والحليب الخالي من الدسم.

- يمكن أكل 8 ثمار موز مع القليل من الحليب وكوب من الشوربة.

اليوم الخامس



- يسمح في هذا اليوم بتناول اللحم الخالي من الدهون والطماطم.

- يمكن اضافة القليل من معجون الطماطم.

- يجب شرب 6 الى 8 أكواب ماء مع الشوربة.

اليوم السادس

- بحسب هذا البرنامج يجب اكل القليل من الستيك المشوي مع الكثير من الخضار.

- يجب تجنب تناول البطاطا المشوية.

- ومن المهم انهاء اليوم بكوب من الشوربة الحارقة للدهون.

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اليوم السابع

- يمكن اكل الارز البني.

- يسمح بشرب القليل من عصير الفواكه الطبيعي.

- يمكن اضافة الخضار مع الشوربة.



طريقة عمل الشوربه الحارقه للرجيم

المقادير



6 حبات كبيرة من البصل

6 حبات ثوم

حبتا فليفلة

علبة معجون طماطم

قطعة ملفوف متوسطة الحجم

4 حبات طماطم متوسطة الحجم

اغصان كرفس

ليتران من ماء الشرب

الخطوات



1 تقطع كل المكونات وتوضع في وعاء على النار مع الماء.

2 بعد ان يغلي الماء يترك الخليط لمدة لا تقل عن 10 دقائق على نار هادئة او حتى تنضج المكونات تماماً.

3 توضع المكونات في الخلاط وتخفق حتى تتحول الى مزيج ناعم. توضع الشوربة على النار مجدداً حتى تصبح فاترة وجاهزة للاكل.

رجيم الشوربة الحارقة بالتفصيل

يمكن تطبيق هذا الرجيم بطرق مختلفة وهذه ابرزها واكثرها سهولة.

اليوم الاول

الفطور. حبة تفاح مطهوة مع القليل من القرفة والعسل.

وجبة خفيفة. كوب من التوت.

الغداء. طبق متوسط الحجم من سلطة الفواكه، كوب من الشوربة الحارقة للدهون.

العشاء.طبق سلطة، كوب شوربة.

اليوم الثاني



الفطور. قطع بطاطا مطهوة مع القليل من زيت الزيتون والقرفة، كوب من اللبن الزبادي.

وجبة خفيفة. رقائق محشوة بالسبانخ.

الغداء. كوب من شوربة الملفوف، طبق سلطة خضار مع القليل من الفلفل الحلو وزيت الزيتون.

العشاء. طبق كوسى مشوي مع الجزر وصلصة الصويا.

اليوم الثالث

الفطور. كوب من قطع الاناناس مع كوب حليب من دون دسم.

وجبة خفيفة. مخفوق خضار متنوعة.

الغداء. كوب من شوربة حارقة للدهون مع قطعة من الخبز المحمص.

العشاء. حبة اجاص مطهوة في الفرن مع القليل من القرفة والعسل.

اليوم الرابع

الفطور. كوب من الحليب الخالي من الدسم مع قطع الموز، كوب من اللبن الزبادي الخالي من الدسم.

وجبة خفيفة. ثمرة موز.

الغداء. كوب شوربة حارقة للدهون.

العشاء. طبق سلطة فواكه.

اليوم الخامس



الفطور. كوب من عصير الطماطم مع بيضتين مسلوقتين.

وجبة خفيفة. قبضة من اللوز النيئ.

الغداء. كوب من شوربة حارقة للدهون مع قطعتي سمك مشوي صغيرتين.

العشاء. شريحتان من الديك الرومي مع قطعة خبز صغيرة.

اليوم الساس



الفطور. طبق صغير من عجة البيض مع الخضار.

وجبة خفيفة. حبة برتقال.

الغداء. طبق سلطة دجاج مشوي مع الخضار، كوب من الشوربة الحارقة للدهون .

العشاء. طبق صغير من المعكرونة البنية، شريحتان من لحم الحبش المشوي.

اليوم السابع



الفطور. طبق من الفواكه مثل التفاح والبرتقال والعنب والبطيخ، طبق من الخضار والسبانخ.

وجبة خفيفة. كوب من ماء جوز الهند.

الغداء. كوب شوربة حارقة للدهون مع قطعة خبز محمص.

العشاء. كوب مخفوق يحتوي على التوت والفراولة مع كوب من الشوفان المنقوع في الماء.

رجيم الشوربة الحارقة للدهون لمدة شهر

لا ينصح عادة باتباع رجيم الشوربة لأكثر من اسبوع. لكن دراسة أميركية اجرتها "وكالة بحوث الرعاية الصحية والجودة" توصلت الى ان تناول هذا الحساء لمدة 4 أسابيع متواصلة يساعد على فقدان الكثير من الوزن. فهو يحتوي على مكونات تحفز عملية ادرار البول وتخليص الجسم من السموم ونسف الدهون وخصوصاً تلك التي تتجمع في منطقة البطن. ورغم هذا من الافضل عدم اتباعها لمدة شهر من دون انقطاع حيث يمكن تطبيق البرنامج لمدة اسبوع ثم التوقف لمدة 3 ايام على الاقل مع اعتماد نظام غذائي صحي ومتوازن قبل معاودة تطبيق الحمية.



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رجيم الشوربة الحارقة للدهون لنسف الكرش وانقاص الوزن

يساعد اتباع هذه الحمية على التخلص من الكرش. فهو يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية. لكن اتباعه لمدة طويلة يمكن ان يؤدي الى المعاناة من سوء التغذية ومن النقص في بعض المغذيات. ولهذا يجب تطبيقه لخسارة بعض الوزن ثم اتباع نظام غذائي متوازن مع شرب كمية كافية من الماء وممارسة التمارين الرياضية.



الشوربة الحارقة بدون رجيم

لا تحتوي هذه الشوربة على كل المغذيات التي يحتاج اليها الجسم ومنها البروتينات والكربوهيدرات. ولهذا من الممكن تناولها قبل 30 دقيقة من مواعيد الوجبات الرئيسية مع مواصلة اتباع نظام غذائي عادي. ومن المهم ان يحتوي برنامج هذا النظام على مأكولات صحية وعلى كل العناصر الغذائية الضرورية.



رجيم الشوربه الحارقه كم ينزل



في نهاية الرجيم من الممكن ان تتم خسارة 5 الى 7 كيلوغرامات. لكن هذه النتيجة تختلف بين شخص وآخر بحسب طبيعة الجسم وقدرته على حرق الدهون.



رجيم الشوربة الحارقة تجربتي

لينا فهمي، 37 عام

اً

تعرفت على تفاصيل الشوربة الحارقة للدهون من خلال ما قرأته من تجارب عبر المواقع المختلفة وأذهلتني النتائج. ولهذا قررت اتباعها من اجل استعادة رشاقتي بعد ان وصل وزني الى 87 كيلوغراماً. في البدء شعرت بالتعب والخمول. لكنني واظبت على تطبيق البرنامج. ومع حلول اليوم الاخير من الاسبوع الأول ومن خلال قياس الوزن لاحظت انني خسرت 6 كيلوغرامات. وتوقفت عن ذلك لمدة 3 ايام قبل ان اعيد الكرة لأسبوع ثان. وهكذا بلغ وزني في نهايته 75 كيلوغراماً. وانصح كل من تريد خسارة الوزن باتباع رجيم الشوربة الحارقة مع الانتباه الى عدم فعل هذا لمدة طويلة منعاً للمعاناة من اي اعراض جانبية.

