تناولي هذا المشروب قبل كل وجبة لكبح الشهية

بيروت - نادين محمد - يحتاج الجسم في الشتاء إلى تحويل المزيد من السعرات الحراريّة إلى طاقة حتى يتمكّن من توفير السخونة اللّازمة له ليبقى في درجة حرارة طبيعيّة، ما يعني أنّ الشتاء يساعد على إنقاص الوزن، غير أنّ عمليّة التحويل هذه، تقابلها رغبة شديدة في تناول المزيد من الأطعمة، خاصّة الحلويات التي يلاحظ الميل الشديد لها في الطقس البارد. فما يحدث في الواقع هو أنّ أغلبيّة الأشخاص يعانون من زيادة الوزن في الشتاء.

وللحفاظ على الوزن، أو استغلال هذا الطقس لحرق المزيد من الدهون، لا بدّ من إيجاد طريقة فعّالة لكبح الشهيّة، إحداها هذا المشروب الذي ينصح به خبراء التغذية، ويتكوّن من:

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•ملعقة من الشمّر.

•ملعقة من الشاي الأسود.

•ملعقتين من عصير اللّيمون.

•عود من القرفة.

تمزج المكوّنات داخل كوب كبير ثمّ يسكب الماء المغليّ، ويغطى المشروب حتى يبرد قليلاً ليمكن تناوله بسهولة.

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ينصح بتناول هذا المشروب الذي يكبح الشهيّة ويحدّ من تناول المزيد من الحصص قبل الإفطار بـ15 دقيقة، والأمر نفسه قبل الوجبة الرئيسيّة، ولا بأس من تناول كوب ثالث عند الشعور بالجوع ليلاً.

يجب المواظبة على تناول هذا المشروب الكابح للشهيّة مرّتين يوميّاً على الأقلّ.