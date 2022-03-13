علاجات طبيعية لالتهاب المعدة

بيروت - نادين محمد - التهاب المعدة هو حالة تشير إلى أي حالة تؤثر على بطانة المعدة مما يؤدي إلى التهابها. هناك أيضًا بعض الحالات التي يمكن أن يؤدي فيها التهاب المعدة إلى زيادة مخاطر الإصابة بقرحة المعدة. غالبًا ما يكون التهاب بطانة المعدة نتيجة لعدوى تسببها بكتيريا.

علامات وأعراض التهاب المعدة

فقدان الشهية

الشعور بالحرقة

غثيان

عسر الهضم

براز أسود

ألم في الجزء العلوي من البطن

انتفاخ في المعدة

الشعور بالامتلاء بعد الوجبات مباشرة

البعض لا يعاني حتى من أي من الأعراض المذكورة أعلاه. غالبًا ما يتم اكتشاف الحالة أثناء تشخيص أمراض أخرى.

إذا كنتِ مصابة بالتهاب المعدة وشعرتي بأعراضه واستمرت أكثر من أسبوع أو إذا رأيت دمًا أثناء التقيؤ أو كان هناك دم في البراز ، يجب عليكِ الاتصال بطبيبك.

علاجات التهاب المعدة

1- البروبيوتيك

يساعد تناول مكمل البروبيوتيك في إدخال البكتيريا إلى الجهاز الهضمي مما يساعد أيضًا على وقف انتشار الحلزونية البوابية ما يساعد على عملية شفاء أمعائكِ. تساعد البروبيوتيك في تحسين عملية الهضم وتحافظ على انتظام حركات الأمعاء.

2- ماء جوز الهند

ماء جوز الهند غني بالألياف التي تساعد في المساعدة على الهضم وتمنع الحموضة. من المعروف أن ماء جوز الهند يبرد بطانة المعدة مما يساعد في تقليل الإحساس بالحرقان. كما أن لديها إمكانات مطهرة قد تساعد في قتل البكتيريا وتسرع عملية الشفاء من خلال بناء مناعة قوية.

3- نظام غذائي مضاد للالتهابات

يساعد تناول الأطعمة التي لها خصائص مضادة للالتهابات في تخفيف أعراض التهاب المعدة. تشمل الأطعمة المضادة للالتهابات:

المكسرات والبذور

فاصوليا

زيتون وزيت زيتون

الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين ك



الأسماك مثل السلمون والتونة والسردين

التوابل مثل الزنجبيل والكركم

الحبوب الكاملة مثل خبز القمح الكامل والشوفان والأرز البني

4- البابايا

تحتوي البابايا على إنزيم يساعد في هضم البروتينات الغذائية ويقلل من تخزين الغازات في المعدة. يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد في حركات الأمعاء المنتظمة.



5- الثوم

يُعرف الثوم بقدرته على الحد من أعراض التهاب المعدة بسبب خصائصه المضادة للميكروبات والالتهابات. سحق الثوم النيء وتناوله جيد في حالات التهاب المعدة. يساعد الثوم في استهداف بكتيريا الملوية البوابية ويساعد في تقليل تكون الغازات في المعدة.



أطعمة يجب تجنبها:

الحلويات مثل البسكويت والآيس كريم والحلوى والشوكولاتة وغيرها

الأطعمة المصنعة مثل رقائق البطاطس والمقرمشات

الأطعمة التي تحتوي على أملاح وسكريات مضافة

الجلوتينات

المشروبات الكربونية

القهوة

زيوت غير صحية

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