شكرا لقرائتكم خبر عن قد يُسبب الوفاة.. فيروس جديد يظهر في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بعد أن ظل العالم لسنتين متتاليتين وهو يعاني جراء فيروس كورونا، وما سببه هذا الفيروس من دمار اقتصادي للعديد من دول العالم، يُفاجأ العالم بفيروس جديد بدأ انتشاره في دور الرعاية بالمملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة “الصن” البريطانية، اليوم الأحد، أن عدوى نوروفيروس شديدة، وأنها بدأت في التفشي والانتشار في البيئات المغلقة والمزدحمة، مثل المستشفيات والمدارس، ويمكن أن تتسبب في ظهور مفاجئ لأعراض منها القيء والإسهال الشديدين.

وينتشر الفيروس الجديد عن طريق الطعام، أو الماء الملوَّث خلال التحضير، أو عن طريق الأسطح الملوَّثة، أو عن طريق الاحتكاك المباشر بأحد المصابين. وفقًا لموقع “مايو كلينك”.

وتستمر أعراض الفيروس من يوم إلى ثلاثة أيام في الغالب، ويتعافى معظم الأشخاص تمامًا دون الحاجة إلى علاج، لكن البعض يحتاجون إلى علاج مطول مثل الأطفال والمسنين.

ولا ينبغي الاستهانة بأعراض نوروفيروس من الجفاف الشديد أو سوء التغذية، فقد يفضي ذلك إلى الموت أحيانًا.