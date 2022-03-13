شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا ليس الوحيد.. 5 أمراض شديدة العدوى يجب الحذر منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يركز العالم أجمع على فيروس كورونا باعتباره وباءاً عالمياً منذ عام 2020، وعلى الرغم من خطورة الفيروس التاجى، إلا إن هناك أمراض أخرى شديدة العدوى، وفى هذا التقرير نتعرف على 5 أمراض شديدة العدوى يجب الحذر منها، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وأمراض الجهاز التنفسي مثل كورونا مسؤولة عن أعلى الوفيات في جميع أنحاء العالم، ووفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، فإن "أمراض الجهاز التنفسي هي الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم، ويعاني حوالي 65 مليون شخص من مرض الانسداد الرئوي المزمن ويموت 3 مليون شخص بسببه كل عام ، مما يجعله ثالث سبب رئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم ".

أمراض الجهاز التنفسي مثل السل والالتهاب الرئوي والأنفلونزا شديدة العدوى وكل عام تُزهق أرواحاً كثيرة بسبب هذه الأمراض.

5 أمراض شديدة العدوى يجب الحذر منهاالالتهاب الرئوي

يحدث الالتهاب الرئوي بسبب الفيروسات أو البكتيريا أو الفطريات، العقدية الرئوية ، المستدمية النزلية من النوع ب، الفيروس المخلوي التنفسي والمتكيسة الرئوية هي الأنواع الشائعة من مسببات الأمراض التي تسبب الالتهاب الرئوي. يتسبب هذا المرض في 14٪ من وفيات الأطفال كل عام.

الالتهاب الرئوي شديد العدوى وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يمكن للفيروسات والبكتيريا التي توجد عادة في أنف الطفل أو حلقه أن تصيب الرئتين إذا تم استنشاقها وقد تنتشر أيضًا عن طريق الرذاذ الذي يحمله الهواء من السعال أو العطس. بالإضافة إلى ذلك ، قد ينتشر الالتهاب الرئوي عن طريق الدم، خاصة أثناء الولادة وبعدها بفترة قصيرة.

الأعراض الشائعة للالتهاب الرئوي هي ضيق التنفس والألم عند التنفس و تمتلئ الأكياس الصغيرة الموجودة في الرئتين والتي تسمى الحويصلات الهوائية بالقيح والسوائل مما يحد من قدرة التنفس للفرد.

الأعراض الأخرى للالتهاب الرئوي هي ألم الصدر والسعال والتعب وانخفاض درجة حرارة الجسم والغثيان والإسهال والقيء والتعرق والقشعريرة.

مرض السل

مرض السل سببه المتفطرة السلية وهو مرض رئوي، وهو المرض القاتل الأول في العالم وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. وتوفي ما مجموعه 1.5 مليون شخص بسبب السل في عام 2020 (بما في ذلك 214000 شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية).

وفي جميع أنحاء العالم ، يعد السل هو السبب الرئيسي الثالث عشر للوفاة وثاني قاتل معدي بعد كورونا (فوق فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز) ،" وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

تم العثور على حوالي نصف حالات السل الموجودة في جميع أنحاء العالم في بنجلاديش والصين والهند وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان والفلبين وجنوب إفريقيا.

إذا تم تشخيص مرض السل مبكرًا، فيمكن علاجه.

يتم رصد مرض السل عندما يستمر سعال الدم والمخاط لأكثر من ثلاثة أسابيع من بين الأعراض الأخرى لمرض السل ، ألم الصدر ، وصعوبة التنفس ، وفقدان الوزن غير المقصود ، والتعب ، والحمى ، والتعرق الليلي ، والقشعريرة.

الانفلونزا

ارتبطت الأنفلونزا ارتباطًا وثيقًا بكورونا حتى تم اكتشاف الأعراض المميزة لكلا المرضين. هناك 4 أنواع من فيروسات الأنفلونزا الموسمية ، أنواع A و B و C و D ، مما يجعلها عبئًا مرضيًا على مدار العام.

وبحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية: "في جميع أنحاء العالم ، من المقدر أن تؤدي هذه الأوبئة السنوية إلى ما يقرب من 3 إلى 5 ملايين حالة من الأمراض الوخيم ، وحوالي 290.000 إلى 650.000 حالة وفاة في الجهاز التنفسي".

الأعراض الشائعة للإنفلونزا هي الحمى والسعال الجاف والصداع وآلام العضلات والمفاصل والتعب وسيلان الأنف والتهاب الحلق. إذا استمر السعال لأكثر من أسبوعين ، يجب إجراء اختبار للإنفلونزا.

على الرغم من تعافي العديد من الأشخاص منه، إلا أنه يمكن أن يكون خطيرًا في العديد من الأشخاص الآخرين ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى الوفاة.

الحصبة

مرض معدي آخر أودى بحياة ما يقرب من 1،40،000 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم في عام 2018 هو الحصبة وتسبب الحصبة فيروس من عائلة الفيروسة المخاطانية وينتقل عن طريق الاتصال المباشر والهواء.

ومن الأعراض الشائعة لمرض الحصبة ارتفاع درجة الحرارة ، والتي تبدأ عادةً بعد 10-12 يومًا من التعرض للفيروس وسيلان الأنف والسعال والعيون الدامعة والبقع البيضاء الصغيرة داخل الخد وبعد عدة أيام من الإصابة ، تظهر الطفح الجلدي على الوجه والرقبة وتختفي بعد 5-6 أيام.