شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن حصوات الكلى وطرق العلاج والوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد حصوات الكلى من أكثر أمراض الكلى شيوعًا، يمكن التعامل مع أي مرض بشكل أفضل إذا تم تشخيصه في مرحلة مبكرة، يمكن أن تكون حصوات الكلى من الأعراض وغير المصحوبة بأعراض، في بعض الأحيان ، يمكن أن تكون الحصوات الكبيرة بدون أعراض نسبيًا إذا لم تمنع مرور البول، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

ما هى أعراض الإصابة بحصوات الكلى؟

ألم بسبب الحجر الموجود في الكلى، عادة ما يكون هذا الألم شديدًا ويكون في جانب واحد من الجسم، يسمى الألم الناجم عن الحجر الموجود في الأنبوب (الحالب) الذي يصرف البول من الكلى بالمغص الكلوي، يمكن أن يستمر من بضع دقائق إلى بضع ساعات ويأتي في تقلصات ودم في البول بسبب احتكاك الحجر بداخل الحالب ، كما تشمل الأعراض ارتفاع درجة الحرارة ، التبول المؤلم وزيادة تكرار التبول.

ما هى أسباب الإصابة بحصوات الكلى ؟

1. التهابات المسالك البولية المتكررة (UTIs)

2. التهابات الكلى (الكلى) المتكررة

3. تشوهات الكلى مثل تكيس أو تندب

4. تاريخ عائلي من حصوات الكلى في أحد الأقارب

5. بعض الأدوية

6. نادرًا ما تؤدي الحالة الأساسية إلى ارتفاع مستويات الكالسيوم والأوكسالات وحمض البوليك والسيستين في الجسم.

ما هى طرق التشخيص والفحوصات المطلوبة؟

يصف الأطباء الاختبارات التشخيصية للتحقق من حجم وموقع الحصوات، تساعد عدة طرق تشخيصية في الكشف عن وجود حصوات في الكلى ؛ العمليات الأكثر استخدامًا هي:

1. فحوصات البول: يجري الأطباء اختبارين للبول على مدار 24 ساعة للتأكد مما إذا كان المريض يفرز الكثير من المعادن المكونة للحصى أو ما إذا كان يفرز مواد مهملة تمنع تكون الحصوات، تُجرى اختبارات البول أيضًا لاستبعاد عدوى المسالك البولية (UTI)

2. فحوصات الدم: للتحقق مما إذا كانت الكلى تعمل بشكل صحيح أيضًا ، يمكن أن يكون ارتفاع الكالسيوم أو حمض البوليك في الدم سببًا لحصوات الكلى، اختبارات الدم هي طريقة تشخيصية أولية تُستخدم لمراقبة الصحة العامة للأعضاء الداخلية ، ولا تُستثنى الكلى من هذه القاعدة العامة.

3. اختبارات التصوير: يمكن لثلاثة أنواع من اختبارات التصوير التأكد من حصوات الكلى، الغرض من التصوير هو التحقق من وجود الحجر وموقعه وما إذا كان يسد مجرى البول.

الأشعة السينية أو KUB : أقدم نوع من اختبارات التصوير التي يتم إجراؤها لإجراءات التحقيق هو الأشعة السينية. يمكن أن يساعد في تحديد أنواع معينة من الحصوات (الكالسيوم) ، لكن الأنواع الأخرى (حمض البوليك) لا يتم اكتشافها لأنها شفافة إشعاعية.

الأشعة المقطعية: هذه هي طريقة التصوير المفضلة. يفضل الأطباء في جميع أنحاء العالم التصوير المقطعي المحوسب عالي السرعة أو مزدوج الطاقة (CT) لأن الصور التي تم إنشاؤها تكون أكثر تفصيلاً ودقة ، يمكن أن تتنبأ كثافة الحجر على التصوير المقطعي بالاستجابة لتفتيت الحصوات باستخدام الموجات الصوتية لكسر الحجر.

4. تحليل الحصوات التي تم تمريرها: يمر المريض بالبول من خلال مصفاة للاحتفاظ بالحصوات التي تمر من خلالها، يحدد تحليل المعامل مكونات الحجر ، مما يساعد الطبيب على تكوين تشخيص وتحديد عملية العلاج.

ما هو علاج حصوات الكلى ؟

يمكن أن تساعدنا بعض التغييرات في نمط الحياة على تجنب فرص تكوين حصوات الكلى. يجب على المرضى الذين يعانون من أمراض نمط الحياة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري اختيار هذه الخطوات-

تناول الماء : ينصح الأطباء المرضى بشرب كمية كافية من الماء لتمرير 2.1 ليتر (2.5 لتر) من البول كل 24 ساعة، يعد تنظيم تناول السوائل أهم خطوة للحد من فرص الإصابة بحصوات الكلى، يحتاج الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الجافة والحارة إلى زيادة استهلاك المياه للحفاظ على هذا التوازن.

الحد من تناول الأطعمة عالية الأوكسالات: يجب تقليل تناول الفلفل الأسود والسبانخ والبطاطا الحلوة والبامية والمكسرات والشاي والشوكولاتة ومنتجات الصويا لعدم حدوث حصوات أكسالات الكالسيوم، يجب على المرضى الذين يعانون من حصوات الكالسيوم وانخفاض نسبة السترات البولية نسبيًا زيادة تناولهم للفواكه والخضروات.

نظام غذائي منخفض الملح والبروتين الحيواني: يجب على الناس تقليل تناول الملح والبروتين الحيواني. يمكن تجربة بدائل الملح للوقاية من هذا المرض.

تجنب مكملات فيتامين سي: وجدت دراسة أجريت عام 2013 أن مكملات فيتامين سي يمكن أن تزيد من فرص حصوات الكلى وبالتالي ، فمن المستحسن أن يتجنبها الأشخاص الذين يعانون من مرض حصى الكلى.