ما هي الاعشاب التي تعالج لإلتهابات النسائية.. تعرف عليها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - مارس - 2022 10:50 مساءً

تعاني اغلب النساء من الالتهابات التي تسبب اوجاع واعراض كثيرة، وأول يقع في دخول البكتيريا إلى المسالك البولية، عن طريق مجرى البول، وعندها تتكاثر في المثانة، وبرغم أنّ الجهاز البوليّ يمنع من تلقاء نفسه هذه البكتيريا، إلّا أنّه أحيانا لا ينجح في قتلها تماما، فتدخل إلى المسالك البولية، وتصبح عدوى كاملة.

أشهر مسبّبات التهابات المسالك البوليّة:

الإصابة بالتهابات المثانة: يحدث هذا النّوع من التهابات المسالك البولية بسبب البكتيريا الإشريكية القولونية، وهي بكتيريا موجودة في الجهاز الهضمي عادة.

التهابات مجرى البول: تحدث بسبب انتشار بكتيريا الجهاز الهضميّ من فتحة الشّرج لمجرى البول، وقد تحدث بسبب عدوى الهربس والميكوبلازما.

علاج التهاب البول عند النساء

يمكن علاج التهاب البول عند النساء بمجموعة من العلاجات الطّبّيّة والمنزليّة، ولا يجب أبدًا تركها من دون علاج؛ لأنّها قد تكون مُهدّدة للحياة؛ لأنّ العدوى قد تنتشر إلى الكلى أو الدّم، وفيما يأتي 6 علاجات منزليّة فعّالة لمعالجة التهاب البول عند النساء:[2]

شرب الكثير من الماء، التّبوّل، المضادّات الحيويّة، المسكّنات، الوسادات الدّافئة، اللّباس المناسب

علاج التهاب بالأعشاب:

المانوز: يوجد المانوز في مجموعة متنوّعة من الأطعمة، مثل التفاح والبرتقال، وعندما يُؤخذ على شكل مسحوق أو أقراص فإنّه يكون علاجًا فعّالًا لالتهابات المسالك.

أوراق عشبة عنب الدب: هي علاج شعبي لالتهابات المسالك البولية، وبعد حصاد الأوراق، يمكن تجفيفها ونقعها لصنع الشّاي.

الثّوم: غالبًا ما يستخدم لعلاج الكثير من الأمراض الجسديّة، بما في ذلك الالتهابات الفطريّة والفيروسيّة والبكتيريّة، ويمكن تناوله لعلاج التهابات المسالك البوليّة.

الشاي الأخضر: يحتوي مخزونًا غنيًّا من المركّبات النّباتيّة (البوليفينول) التي تشتهر بتأثيرها ضدّ الميكروبات والالتهابات.

البقدونس: للبقدونس تأثير خفيف لإدرار البول، وذلك يساعد في طرد البكتيريا المسبّبة لالتهابات المسالك البولية من مجرى البول.