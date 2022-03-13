ما هي الفوائد الصحية للزعتر البري في الشتاء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

توفر عشبة الزعتر العديد من الفوائد الصحية، فهي ليست مجرد عشبة تضيف النكهة المميزة للوجبات المفضلة، ولكنها تحتوي على مكونات لها قدرة عالية على علاج الأمراض ومحاربة الفطريات والبكتيريا الضارة بأنواعها، وفي بعض الأحيان يتم استخدام الزعتر في الحفاظ على الأطعمة.

يحتوي الزعتر على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن الصحية للجسم، كما أنه يمتلئ بفيتامين سي الذي يعزز المناعة، بالإضافة إلى البوتاسيوم المفيد لخلايا الجسم المتعددة، وغيرها من المواد الصحية التي تجعل الأطباء ينصحون بتناوله:

علاج الالتهابات، تعزيز صحة الجهاز التنفسي، الحفاظ على الجهاز الهضمي، وقاية الجسم من الأمراض المزمنة

هناك العديد من الفوائد الأخرى لشاي الزعتر للحفاظ على الصحة العامة، ومن أهمها ما يلي:

1-الحفاظ على الصحة العامة للفم والأسنان.

2-تخفيف آلام المفاصل والتهاباتها.

3-التخلص من الشعور بالقلق والتوتر.

4-الحفاظ على الجهاز المناعي.

5-تحسين الصحة العامة للبشرة.

6-خفض مستوى ضغط الدم المرتفع.

7-المساعدة على تنظيم مستوى كوليسترول الجسم.

8-الوقاية من سرطان القولون على وجه الخصوص.

9-تخفيف الأعراض المصاحبة للحيض.

10-مساعدة الفرد على فقدان وزن الجسم عن طريق تقليل شهيته للطعام.

11-علاج النسيان وتحسين القدرة على التركيز والانتباه