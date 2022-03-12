شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من استشاري بشأن مستحضرات حرق دهون: تسبب الوفاة.. وماذا عن إبر التخسيس؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلق د. صالح سالم الغامدي، استشاري قلب خبير الضغط والتوتر، تحذيرًا عاجلًا منمستحضرات حرق دهون تسبب خفقان ووفاة في بعض الحالات.

وقال “الغامدي” عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” : “تنتشر دعايات لمستحضرات حرق دهون وتخفيف وزن بعضها مجهول المحتويات وبعضها يحتوي على أدوية سبق سحبها من الأسواق”.

وأضاف استشاري القلب في تغريدته: “هذه المواد تسبب خفقان في الغالب وفي حالات نادرة قد تسبب الوفاة لا سمح الله فالحذر منها واجب واستشارة طبيب”.

كما رد “الغامدي” على سؤال أحد متابعيه حول إبر التخسيس، حيث قال في سؤاله: “هل لإبر التخسيس مثل ( الساسكيندا ) فائدة لمرضى القلب ؟ وهل بإمكانهم إستخدامها؟”.

وأجاب الاستشاري بالقول :” بالعموم مفيدة للقلب”، لكنه أردف بقوله :” البعض قد يحصل له خفقان منها”.