غدة بحجم حبة فاصوليا.. تقع في الدماغ وتحافظ على توازن الجسم

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

تقوم الغدد الصمّاء في جسم الإنسان بالعديد من الوظائف الحيوية الضرورية، فهي تفرز منتجاتها مباشرة إلى مجرى الدم عوضاً عن إفرازها عن طريق قنوات.

وإفرازاتها عبارة عن مواد كيميائية وبروتينية تلعب دوراً أساسياً في وظيفة الأعضاء وفي تنظيم التوازن الكيميائي للجسم وتسمى بالهرمونات.

ومن أهم الغدد الصماء في الجسم الغدة النخامية والغدة الدرقية والدرقية والغدة الكظرية والبنكرياس والغدد التناسلية والصنوبرية والغدة الزعترية والغدة تحت المهاد.

الغدة تحت المهاد

وفقاً لموقع “ويب طب”، تعد الغدة تحت المهاد من أهم أنواع الغدد الصماء، فهي مسؤولة عن تنظيم الكثير من عمل الغدد الصماء الأخرى.

وتقع في الدماغ وتعد الوظيفة الأساسية لها الحفاظ على التوازن في الجسم عن طريق العمل كوصلة ما بين جهاز الغدد الصماء والجهاز العصبي.

وتفرز الغدة تحت المهاد مجموعة مختلفة من الهرمونات بحيث تشتمل وظائفها على ما يأتي:

المحافظة على اتزان درجة حرارة الجسم.

مسؤولة عن الشعور بالعطش.

مسؤولة عن الشعور بالشهية للطعام وتنظيم الوزن وإفراز عصارة الهضم.

التحكم بردات الفعل وتنظيم النوم.

المساهمة في تنشيط الرغبة الجنسية.

مسؤولة عن تنظيم الولادة الطبيعية.

تنظيم ضغط الدم ودقات القلب.

توازن السوائل داخل الجسم.

أسباب أمراض غدّة تحت المهاد:

يُعدّ التّعرّض لإصابة في الرأس السبب الأكثر شيوعاً للإصابة بأمراض غدّة تحت المهاد، ولكن هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدّي للإصابة بها؛ نذكر منها ما يأتي:

الإضطرابات الجينيّة التي تسبب:

متلازمة كالمان (بالإنجليزيّة: Kallman Syndrome)، والتي تُسبّب مشاكل غدّة تحت المهاد عند الأطفال؛ إذ يُلاحظ تأخّر أو عدم بلوغ الطفل، ويرافقه اضطراب حاسّة الشم لديه. متلازمة برادر-فيلي (بالإنجليزيّة: Prader-Willi Syndrome)؛ ويرجع سبب الإصابة بهذه المتلازمة إلى فقدان كرموسوم أدّى إلى قِصر القامة واختلال وظيفة غدة تحت المهاد. اضطرابات جينيّة تؤدّي لتراكم الحديد في الجسم.

الإصابة باضطرابات الأكل:

مثل فقدان الشهيّة العُصابي (بالإنجليزيّة: Anorexia)، والنُّهام العصبي (بالإنجليزيّة: Bulimia). أسباب أخرى مثل: سوء التغذية، وحدوث نزيف شديد، والإصابة بالعدوى، أو التّعرّض للإشعاع، أو الخضوع لعمليّة جراحيّة، أو وجود ورم.