صعوداً أو هبوطاً.. متى تدل نسبة السكر في الدم على مؤشرات الخطر؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 10:23 مساءً - توصي الجمعية الأمريكية لمرض السكري بإجراء الفحوصات المتعلقة بهذا المرض قبل بلغو سنّ الـ 45، خاصة إذا كنت مصابًا بالسمنة ولديك عوامل خطر إضافية للإصابة بمقدمات السُّكَّري أو النوع 2 من داء السُّكَّري.

وبشكل عام، يُعَد مستوى السكر في الدم الأقل من 100 ملليغرام لكل ديسيلتر (ملجم/ديسيلتر) — 5.6 ملليمولات لكل لتر (ملليمول/ل) — طبيعيًّا.

أما بالنسبة للصائم فهم من 100 إلى 125 ملليغرامًا/ديسيلتر (5.6 إلى 7.0 ملليمولات/لتر) دليلًا على مقدمات السُّكَّري. أحيانًا تُسمَّى هذه النتائج باختلال الغلوكوز الصومي.

وللبالغ يعتبر أيضاً 126 ملليغرامًا/ديسيلتر (7.0 ملليمولات/لتر) أو أكثر دليلًا على داء السُّكَّري من النوع الثاني.

وفقاً لموقع “ويب طب”، تختلف نسبة السكر في الدم اعتمادًا على تناول الطعام، وبشكل عام تتلخص هذه القراءات فيما يلي:

معلومات هامة حول نسبة السكر في الدم

بناءً على الجدول السابق، تلاحظ أن نسبة السكر في الدم تختلف اعتمادًا على التوقيت وعلى تناول الطعام، كما أنها تختلف بشكل طفيف من شخص لآخر.

حيث تكون نسبة السكر في الدم أدنى قبل تناول وجبة الإفطار وقبل الوجبات الرئيسية، وهذا يعني أن القراءة الأعلى تكون بعد تناول الطعام بساعة أو اثنتين.

ومن الجدير بالذكر أن مرضى السكري يمتلكون مستويات من السكر في الدم أعلى مقارنة بالأشخاص السليمين صحيًا.

في حال كان مستوى السكر في الدم لديك عالي أو منخفض جدًا، ننصحك بالتالي:

طرق خفض نسبة السكر في الدم

في حال كنت تعاني من ارتفاع نسبة السكر في الدم، من الممكن أن تساعدك النصائح التالية في خفضها:

قلل من كمية الكربوهيدرات المتناولة

زد من كمية الماء

مارس الرياضة

ركز على تناول الألياف الغذائية.

إن كنت مصاب بمرض السكري، من المهم أن تقوم مع طبيبك أو أخصائي التغذية في وضع خطة تساعدك في ضبط مستويات السكر، الأمر الذي من شأنه أن يساعدك في السيطرة على المرض ومضاعفاته.

طرق رفع نسبة السكر في الدم

عند التعرق الشديد والشعور بالجوع والارتعاش، أو في حال انخفاض نسبة السكر في الدم الى أقل من 70 ملليغرام/ديسيلتر ينصح بتناول أحد ما يلي:

اشرب عصير الفاكهة.

تناول العديد من أقراص الحلوى الصلبة.

تناول أقراص الجلوكوز.

وبعد 15 دقيقة قم بإعادة قياس نسبة السكر في الدم ثم أعد تناول أحد الأطعمة السابقة حتى ترتفع نسبة السكر غالى 70 ملليغرام/ديسيلتر ثم تناول وجبة خفيفة في حال كان موعد الوجبة التالية بعد ساعة أو أكثر.