شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تحذيرية تدل على نقص فيتامين A.. يتواجد في 8 أطعمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يؤكد الأطباء على أهمية “فيتامين A” كأحد أهم العناصر الغذائية لتعزيز صحة جهاز المناعة للدفاع ضد الأمراض والعدوى والمحافظة على صحة الجلد، ومن الممكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين في الجسم إلى حدوث مشاكل صحية تؤثر على بشرة الإنسان.

ويوضح الطبيب جيل جينكينز، أن الجلد الجاف وضعف التئام الجروح وحب الشباب يمكن أن تكون إشارات إلى أنك تفتقر إلى نظام غذائي متوازن.

وأضاف: “فيتامين A ضروري للمساعدة في استقلاب الحديد والحفاظ على الأغشية المخاطية الصحية والجلد والرؤية ووظيفة المناعة وتخصص الخلايا. وبدون إمدادات كافية، لا يمكن أن تظهر فقط مشاكل الجلد، ولكن قد تبدأ علامات التحذير الأخرى في الظهور”، موضحا أن المؤشرات المحتملة الأخرى لنظام غذائي يفتقر إلى فيتامين A تساقط الشعر وتأخر النمو. وفقا لروسيا اليوم.

وتابع أن هناك نوعين مختلفين من فيتامين A يجب أن تكون على دراية بهما. أحدهما الموجود في اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان.

بينما يوجد الشكل الآخر لفيتامين A (بروفيتامين A) في: الفواكه والخضروات والمنتجات النباتية الأخرى على شكل كاروتينات.

وفيما يلي بعض الأطعمة الغنية بفيتامين A:

• بطاطا حلوة.

• يقطين.

• جزر.

• صفار البيض.

• كرنب.

• لحم كبد البقر.

• بقدونس.

• جبنة الشيدر.