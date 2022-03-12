مرضى ممنوعون من ممارسة الرياضة إلا بهذه الشروط

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 5 دقائق

تعد ممارسة الرياضة من أنظمة الحياة الصحية التي يحث جميع الأطباء على القيام بها للحصول علي صحة جيدة خالية من الأمراض والضغوط النفسية كالاكتئاب والتوتر والقلق، ولكن ما لا تعلمه أن هناك بعض الفئات من الأشخاص غير المسموح لهم القيام بممارستها.

وهذا ما أشار إليه التقرير المنشور عبر “نوفوستي” الروسي، حيث أكد الدكتور أرمين أفاكيان، أخصائي جراحة الأوردة في احدى المستشفيات بموسكو، أن ممارسة الرياضة ممنوعة على الأشخاص المصابين بالدوالي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن ننكر فوائد ممارسة الرياضة على صحة الإنسان، فهي من الأمور التي تساعد في حصول الشخص على صحة نفسية جيدة، وأيضًا صحة بدنية رائعة ولكن يجب توخي الحذر حتى لا تتعرض بعض الفئات للأضرار.

وأوضح أرمين، أن الأشخاص المصابين بدوالي عليهم عدم ممارسة الرياضة القوية كرفع الأثقال، لأنها تسبب الضغط الوريدي علي أعضاء الجسم الموجودة في تجويف البطن، وهذا يؤدي إلى تطوير الدوالي وانتشارها.

ونصح أفاكيان، مرضي الدوالي بممارسة تمارين بدنية غير شاقة مثل الجري والمشي وركوب الدراجات وممارسة السباحة، فهي من أنواع الرياضيات المفيدة لحالتهم الصحية.

وأكد أخصائي جراحة الأوردة، أنه يجب علي الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا توخي الحذر، وعليهم قبل القيام بممارسة الرياضة مراجعة الطبيب للتأكد من عدم تواجد أو إصابتهم بجلطات دموية، وفي حالة التأكد أنهم لم يتعرضوا لاي مضاعفات نتيجة كورونا يمكنهم ممارسة التمارين الرياضية بشكل طبيعي.