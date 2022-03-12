احذر هذه الأطعمة.. قد تسبب تسمما في الجسم

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 5 دقائق

على الرغم من الفوائد الصحية التي تحملها عدد من الأطعمة للجسم، إلى أن هناك بعض الأنواع والتي حتى قد تبدو صحية أنها تسبب تسمم للجسم في حال تناولها بطرق معينة.

ووفقًا لتقرير الموقع الطبى الأمريكي ” webmd”، تشمل هذه الأنواع ما يلى:

بذور التفاح

تحتوي بذور التفاح على السيانيد، والتي قد تكون سامة للجسم، ولكن لحسن الحظ ، تحتوي بذور التفاح على طبقة واقية تمنع السيانيد من الدخول إلى نظامك إذا أكلتها عن طريق الخطأ، لكن من الجيد توخي الحذر، حتى في الجرعات الصغيرة، يمكن أن يتسبب السيانيد في سرعة التنفس والنوبات وربما الموت.

جوزة الطيب

يضيف جوزة الطيب نكهة لطيفة عند إضافتها بكميات صغيرة إلى المخبوزات، لكن يمكن أن يسبب تناولها بالملعقة مشاكل كبيرة لنظامك، حتى ملعقتين صغيرتين يمكن أن تكون سامة لجسمك بسبب مادة الميريستسين بها، وهو زيت يمكن أن يسبب الهلوسة والنعاس والدوخة والارتباك والنوبات.

البطاطس الخضراء

تحتوي أوراق البطاطس وبراعمها وسيقانها الجوفية (درنات) على مادة سامة تسمى جليكوالكالويد. Glycoalkaloids تجعل البطاطس تبدو خضراء عندما تتعرض للضوء أو تتضرر أو تتقدم في العمر، ويمكن أن يؤدي تناول البطاطس التي تحتوي على نسبة عالية من الجليكوالكالويد إلى الغثيان والإسهال والارتباك والصداع والموت.

اللوز المر

كلا النوعين من اللوز – المر والحلو – يحتويان على أميجدالين ، وهو مركب كيميائي يمكن أن يتحول إلى السيانيد ، لكن اللوز المر يحتوي على أعلى المستويات بكثير، ولكن اللوز الحلو آمن لتناول الوجبات الخفيفة ، لكن تناول اللوز المر غير المعالج يمكن أن يسبب التشنجات والغثيان والإسهال.

كاجو خام

الكاجو الذي تحصل عليه في المتاجر يتم تبخيره لإزالة سم يسمى أوروشيول هو نفس السم الذي تجده في اللبلاب السام، ويمكن أن يسبب تناول الكاجو المطبوخ على البخار رد فعل تحسسي ويمكن أن يكون قاتلاً إذا كانت حساسيتك شديدة.

مانجو

تمامًا مثل الكاجو الخام ، يحتوي جلد ولحاء وأوراق المانجو على اليوروشيول ، وهو السم الموجود في اللبلاب السام، إذا كنت تعاني من حساسية من اللبلاب السام ، فإن تناول المانجو يمكن أن يسبب تفاعلًا شديدًا مع التورم والطفح الجلدي وحتى مشاكل في التنفس.