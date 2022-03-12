3 نصائح للتخلص من القلق والأرق قبل النوم

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

اذا كنت تعاني من القلق والأرق، عليك قراءة هذه الأسطر للتعرف على أفضل الحيل التي تساعدك في التخلص والقضاء على الأرق، والقلق وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع “webmed” الطبي.

وأوضح التقرير، أن عدم الحصول على قسط كافي من النوم يعد من الأمور المسببة للإصابة بالأرق على المدى البعيد، والقلق أيضا، وهذا الأمر يضر بصحتهم، وخاصة الأشخاص الذين لا ينامون أكثر من 7 ساعات فى اليوم.

وقدم التقرير أفضل وأهم النصائح التي تساهم بشكل كبير في التقليل من الإصابة بالأرق والقلق، ومنها:

-مارس التأمل:

تمارين التأمل تقلل من حدة الشعور بالقلق والتوتر، فممارستها بشكل مستمر تساهم بشكل ملحوظ في الشعور بالاسترخاء، وزيادة القدرة على النوم.

-التنفس العميق:

ممارسة تمارين التنفس العميق أى اللجوء للقيام بهذا التمرين يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل ملحوظ في تقليل حدة التوتر والقلق، ولذا عليك القيام بتقنية “4-7-8″، أي أخذ نفس عميق لمدة 4 ثوان، ثم حبس الأنفاس لمدة 7 ثوان، وبعدها يمكن التنفس ببطء مع العد من وأحد إلى ثمانية.

-أتباع آداب النوم:

أي حدد مواعيد النوم اليومية، وأيضا تجنب القيلولة، وأبتعد عن تنول الكافيين قبل النوم، وأغلق الأنوار في غرفتك لكي تستطيع الدخول للنوم على الفور.

ممارسة التمارين الرياضية:

يجب الحرص على ممارسة التمارين الرياضيّة الهوائية بما لا يقلّ عن نصف ساعة 3-4 مرات في الأسبوع، وذلك لما لها من دور في رفع نسبة الأكسجين في الدم وتحفيز الجسم على إنتاج بعض العناصر الكيميائيّة التي تساهم في الشعور بالراحة النفسيّة مثل هرمونات الإندورفين (بالإنجليزية: Endorphins)، لذلك تُعدّ ممارسة التمارين الرياضيّة من أفضل الطرق المتّبعة للتخفيف من التوتّر والقلق النفسيّ، ويفضّل المتابعة مع الطبيب في حال بدء ممارسة التمارين بعد انقطاع للتأكد من جاهزية الجسم لذلك وقد أظهرت دراسة منشورة عام 2017 في مجلة الجمعية الدولية للتصوير العصبيّ في الطب النفسيّ أنّ ممارسة التمارين الرياضيّة فعالة في التخفيف من أعراض القلق النفسيّ والتوتّر.

اتباع نظام غذائي صحي:

النظام الصحي يساعد على التخفيف من الأثر السلبيّ الناجم عن التوتّر والقلق النفسيّ، وفيما يأتي بيان لبعض هذه التأثيرات: الحدّ من نسبة بعض الهرمونات في الجسم والمعروفة بهرمونات التوتّر، والتي قد يكون لها أثر سلبيّ في الجسم على المدى الطويل مثل هرمون الأدرينالين (بالإنجليزية: Adrenaline)، وهرمون الكورتيزول (بالإنجليزية: Cortisol). رفع نسبة الهرمونات التي تساهم في تهدئة الجسم والنفس مثل هرمون السيروتونين (بالإنجليزية: Serotonin) عند تناول الأطعمة الصحيّة اللذيذة مثل الشوفان الدافئ. خفض معدّل ضغط الدم المرتفع. تعزيز الجهاز المناعيّ، والذي بدوره يساهم في التخفيف من التوتّر.