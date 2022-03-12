تحذير للنباتيين.. بروتينات اللحوم هي مفتاح الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 07:16 مساءً - تشير الأبحاث أنّ النباتيين قد يفقدون مصادر مهمة للبروتين يمكن أن تحميهم من ارتفاع ضغط الدم.

قام علماء صينيون بتحليل الوجبات الغذائية لـ 12200 بالغاً، ونظروا في استهلاكهم لثمانية مصادر مختلفة للبروتين والتي كانت: الدواجن والأسماك والبيض واللحوم الحمراء واللحوم الحمراء المصنعة والحبوب الكاملة والحبوب المكررة والبقوليات (وهي فئة من الخضروات بما في ذلك العدس والفاصوليا).

قارن الباحثون أولئك الذين تناولوا أقل من اثنين من هذه الأطعمة المليئة بالبروتين مع أولئك الذين تناولوا أربعة أو أكثر.

كانت المجموعة التي تتناول المزيد من مصادر البروتين أقل عرضة بنسبة 66 في المائة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وبما أنّ ثلاثة فقط من ثمانية أنواع من البروتين كانت نباتية، فإنّ ذلك يشير إلى أنّ اتباع نظام غذائي يتضمن أيضاً اللحوم والأسماك يمكن أن يكون مفيداً لضغط الدم.

يميل النباتيون إلى الحصول على البروتين، وهو العنصر الحيوي للحفاظ على صحة العضلات والعظام، من الفاصوليا أو البيض.

لدى قسم من النباتيين خيارات محدودة أكثر، وعادة ما يعتمدون على العدس أو التوفو كمصادر للمغذيات الكبيرة.

وقال الباحثون، من مستشفى نانفانغ في جامعة الطب الجنوبية في قوانغتشو، أنّ تناول البروتينات من الأطعمة المختلفة قد يوفر أحماض أمينية مختلفة، وهي أكثر تغذية.

لكنّ دراسات سابقة على البروتين أشارت إلى أنه ليس له أي تأثير على ضغط الدم، لذلك اعترف الفريق بأنّ هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث.

وقالت تريسي باركر، من مؤسسة القلب البريطانية، أنّ الأمر لا يتعلق بوجود قاعدة صارمة على عدم وجود لحوم حمراء أو منتجات ألبان، بل وجود توازن في تناولها.

يموت حوالي 160 ألف بريطاني كل عام من السكتات الدماغية والنوبات القلبية وفشل القلب كل عام، أي حوالي واحد كل ثلاث دقائق.

في الولايات المتحدة، تقتل أمراض القلب وحدها 660 ألف أمريكي سنوياً، مما يشكل ربع جميع الوفيات.

يستخدم الجسم البروتين لنمو وإصلاح العضلات والأنسجة، الذي يتوفر بكميات أكبر في لحوم الحيوانات والأسماك والبيض.

للدراسة التي نشرت في مجلة Hypertension، حلل الباحثون بيانات النظام الغذائي والصحة من 12200 شخصاً بالغاً في الصين بين عامي 1997 و2015.

أجرى المشاركون مسحاً لنظامهم الغذائي اليومي على مدى ثلاثة أيام متتالية مرتين على الأقل في فترة 18 عاماً.

حصل كل منهم على درجة من أصل ثمانية بناء على مجموعة متنوعة من البروتينات التي يستهلكونها، حيث حصلوا على نقطة واحدة لكل مجموعة من المجموعات المختلفة.

ثم قارن الباحثون هذه البيانات مع التشخيصات الجديدة لارتفاع ضغط الدم لدى المشاركين، وقاموا بتتبعهم لمدة ست سنوات في المتوسط.

وبحلول نهاية الدراسة، أصيب 35 في المائة من المشاركين بارتفاع ضغط الدم.

لكنّ أولئك الذين سجلوا أربعة أو أعلى على مجموعة متنوعة من البروتينات كانوا أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 66 في المائة، مقارنة بأولئك الذين سجلوا اثنين فقط.

وقال الباحثون أنّ مجموعة متنوعة من البروتينات النباتية والحيوانية تعطي خطراً أقلّ للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور زيانهوي تشين أنّ النتائج تشير إلى أنّ التركيز على مصدر واحد للبروتين يمكن أن يضر بصحة القلب.

وقال الدكتور تشين أنّه بهدف ضمان صحة القلب يجب تناول نظام غذائي متوازن مع البروتينات من مصادر مختلفة، بدلاً من التركيز على مصدر واحد للبروتين الغذائي، لأنّ ذلك يساعد في منع تطور ارتفاع ضغط الدم.

كانت الدراسة قائمة على الملاحظة فقط، مما يعني أنهم لم يتمكنوا من إثبات أنّ تنوع البروتين مرتبط بمنع ارتفاع ضغط الدم.