شكرا لقرائتكم خبر عن بذور قرع العسل أفضل صديق للرجل.. يعزز صحة البروستاتا ويحسن الخصوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بذور اليقطين المعروفة باسم "قرع العسل "غنية بالعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم فهى تحتوى على المغنيسيوم الذى يلعب دورا مهما فى الوظائف الفسيولوجية، مثل ضخ القلب ، واسترخاء الأوعية الدموية ووظيفة الأمعاء غير الملحومة، كما لها خصائص مضادة للالتهابات ،تعزز بذور اليقطين النوم وتقلل من الاكتئاب لأنها غنية بالتريبتوفان، فهى وجبة خفيفة مثالية أثناء التنقل وأفضل صديق لصحة الرجال ، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

الفوائد الصحية لبذور قرع العسل للرجال :يعزز صحة البروستاتا:

إلى جانب النكهة اللطيفة ، من المعروف أن لديهم العديد من الخصائص المفيدة للصحة أيضًا، وفقًا للدراسة المنشورة في المجلة الهندية لجراحة المسالك البولية ، يمكن أن يؤثر تناول بذور اليقطين على صحة البروستاتا بشكل إيجابي ، وهو أمر مهم جدًا للصحة الجنسية للذكور ، يستخدم عادة لتقوية غدة البروستاتا وتعزيز وظيفة الهرمون الصحية لدى الرجال، قد يساعد تناول بذور اليقطين في علاج تضخم البروستاتا الحميد (BPH) وهي حالة تسبب مشاكل في التبول بسبب تضخم غدة البروستاتا، أظهرت دراسات مختلفة أن تناول بذور اليقطين بانتظام قد يساعد في تقليل الأعراض المرتبطة بتضخم البروستاتا الحميد.

يحسن خصوبة الرجال:

يمكن للرجال الاستفادة من الزنك الموجود في بذور اليقطين ، قد يترافق انخفاض جودة الحيوانات المنوية وحتى العقم عند الرجال مع انخفاض مستويات الزنك، قد يساعد تضمين هذه البذور في النظام الغذائي اليومي في تحسين جودة الحيوانات المنوية بشكل عام وفقًا لكتاب "Healing Foods" الصادر عن DK Publishing ، فإن بذور اليقطين مفيدة في تعزيز خصوبة الرجال ، قد يلعب محتوى مضادات الأكسدة أيضًا دورًا في مستويات هرمون التستوستيرون الصحية.

يعزز البروتين النباتي:

بذور اليقطين غنية بالبروتينات الضرورية لبناء العضلات وإصلاحها. يوجد حوالي 23.33 جرامًا من البروتين في حصة 100 جرام من بذور اليقطين وفقًا لمخطط التغذية بوزارة الزراعة الأمريكية (USDA)أضف بذور اليقطين إلى أي وجبة أو وجبة خفيفة لزيادة البروتين بسهولة.