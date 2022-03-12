بينها تعديل المزاج.. تعرّفوا الى أبرز منافع دبس العنب!

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - مارس - 2022 11:12 صباحًا

تعدّ الفواكه مصدرًا هامًا للعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، أهمها الفيتامينات والمعادن التي تلعب دورا اساسيا في الوقاية من عدد من الأمراض والمشاكل الصحية المعقّدة. ويستخلص من الفواكه العصائر والحلويات والدبس التي تدخل في اعداد مجموعة من الأطباق لما لها من مذاق لذيذ بالاضافة الى فوائد عالية.

ويعد دبس العنب أحد هذه الأطعمة التي تمتلك قيمة غذائية عالية؛ لما يحتويه من فيتامينات ومعادن، مثل الحديد والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة وغيرها؛ لذا فإنَّ إدراجه في نظامك الغذائي سيقدّم لك ولأسرتك فوائد متعدّدة، وقد أشارت العديد من الدراسات العلمية إلى فوائد دبس العنب، الذي يشبه العسل الأسود، للصحة العامة

فوائد دبس العنب

تقوية العظام والأسنان

يحتوي دبس العنب على نسبة مهمة من الكالسيوم، لذلك فهو مهمٌ لصحة الأسنان والعظام، ويحمي من هشاشة العظام التي تصيب نسبة كبيرة من النساء بشكل خاص.

تنظيم حركة الأمعاء

قد يدخل دبس العنب في علاج مشكلة الإمساك المزعجة كونه يعمل كمليّن طبيعي يعزّز الهضم وحركة الأمعاء، وقد يشجعك على تناول كمية وفيرة من الماء، ما يساعد بدوره على الوقاية من الإمساك.

خفض ضغط الدم

يحتوي دبس العنب على البوتاسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم بطريقتين، فهو يطرد الصوديوم الزائد من الجسم، ويحفّز البوتاسيوم داخل جدران الأوعية الدموية على الاسترخاء، ما يقلّل بدوره من ارتفاع ضغط الدم.

فوائد دبس العنب وفقر الدم

كان دبس العنب يستخدم في الطب البديل كعلاج فعّال للأنيميا الناتجة عن نقص الحديد، إذ يحتوي على نسبة مرتفعة من الحديد، الذي يدخل في تركيب الهيموجلوبين، وهو بروتين أساسي في خلايا الدم الحمراء، ومسؤول عن نقل الأكسجين من الرئة للخلايا والأنسجة.

تحسين المزاج

دبس العنب غني بالمغنيسيوم، ويعتبر هذا المعدن أساسيا لتهدئة الجهاز العصبي وتخفيف الشدّ العضلي؛ وهو من الأعراض الشائعة للتوتر. كذلك يساعد المغنيسيوم على التخلص من الأرق وزيادة السيروتونين أو ما يعرف بهرمون السعادة في الدماغ، الذي يعمل على استقرار الحالة المزاجية، وزيادة الشعور بالسعادة.

صحة القلب

يحافظ البوتاسيوم الموجود في دبس العنب على صحة القلب والشرايين، ويقي من الأمراض القلبية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم.