شكرا لقرائتكم خبر عن لتوقع مخاطر الإصابة.. دراسة تحدد أفضل اختبار لتشخيص مرض السكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت دراسة حديثة اختبارًا معينًا هو الأفضل للتنبؤ بمخاطر الإصابة بمرض السكري وفقا لموقع " timesnownews"

توقع مخاطر الإصابة بالسكري: الاختبار الذي تحتاجه

بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مرض السكري ، يعمل البنكرياس بجهد مضاعف لإفراز الأنسولين لتحويله إلى جلوكوز والسماح للخلايا بامتصاصها كطاقة، كخطوة أولى للتأكد من مخاطر الإصابة بمرض السكري، يوصي خبراء الرعاية الصحية بمراقبة النظام الغذائي والتاريخ العائلي لهذه الحالة، وبهذه الطريقة ، يتم أخذ أحد عوامل الخطر الرئيسية في الاعتبار في المقام الأول، وكخطوة تالية ، يمكن أن يدعم اختبار بسيط المزيد من التشخيص.

وفقًا لدراسة ألمانية جديدة ، فقد تبين أن الدهون داخل بلازما الدم يمكن أن يساعد الأطباء على التنبؤ داء السكري من النوع 2قبل ظهور الأعراض. وتقول ميديكال نيوز توداي إنه لهذا الغرض ، كل ما يحتاجه المريض بسيط فحص الدم.

لهذا الغرض ، أخذ الباحثون عينة الدم الأساسية لفصل البلازما لتحليلها. ثم قام الخبراء بفحص مستويات تركيز 184 دهون في البلازما باستخدام مقياس الطيف، ثم استخدموا ملفات تعريف الدهون لحساب مخاطر المشاركين وقسموهم إلى ست مجموعات على أساس النتيجة.

الإستنتاج

قام الباحثون بتتبع المشاركين لأكثر من عقدين، ومن بين المجموعات الست كان 13.8٪ من الأشخاص قد أصيبوا بالنوع الثاني من مرض السكري - وكانت هذه المجموعة عالية الخطورة ولديها أكبر عدد من المرضى. بناءً على الملامح الدهنية ، طور 37 % من المشاركين في المجموعة عالية الخطورة الحالة، يعتقد الخبراء أن هذا يمكن أن يمهد الطريق للتشخيص على المدى الطويل.

يحتاج الشخص إلى الانتباه إلى النظام الغذائي في جميع الأوقات لمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم وحتى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتجنب خطر الإصابة بالسمنة.

ووسط هذا ، فإن الوقاية هي ما يهدف إليه كثير من الناس ، سواء أكان تناول الأطعمة المناسبة أو ممارسة الامتناع عن الإفراط في تناول السكريات المكررة وشراب الفركتوز الذي يمكن أن يؤدي بمرور الوقت إلى مقاومة الأنسولين.

ومع ذلك ، في بعض الأحيان بسبب العوامل الوراثية ، ينتهي الأمر بالناس إلى الإصابة بمرض السكري - والخطوات الأولى نحو إدارته هي تشخيص الحالة، وعندما يتعلق الأمر بتشخيص مرض السكري ، فهناك عدد كبير من الاختبارات التي يمكن للمرء الاعتماد عليها

نصائح لتقليل مخاطر مرض السكري

يمكن أن تساعد النصائح التالية أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري: