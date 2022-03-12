“فيتامين شهير” يحمي من تساقط الشعر.. ما هو؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 10:09 صباحاً - منذ 54 دقيقة

دقت دراسة طبية حديثة ناقوس الخطر بشأن تساقط الشعر وخصوصاً ‏لدى النساء، حيث تحدثت عن ظاهرة تساقط الشعر بكمية كبيرة وألقت ‏الضوء على أن تساقط أكثر من حوالي 100 شعرة في اليوم قد يحدث ‏ترقق تدريجي في فروة الرأس.‏

وذكرت الدراسة أن تساقط الشعر الدائم يمكن أن يتسبب في الشعور ‏بالضيق، لكن هناك عدد من العلاجات الطبيعية التي أظهرت نتائج واعدة ‏في تحفيز نمو الشعر.‏

وكشفت عن ارتباط تساقط الشعر بشكل وثيق مع فيتامين (د)، حيث يلعب ‏دوراً مهماً في طب الأمراض الجلدية والعلاجات الجلدية، نظراً ‏لخصائصه المضادة للالتهابات والمُعدلة للمناعة وتنظيم تمايز الخلايا ‏الكيراتينية وانتشارها.‏

ووجدت الدراسة أن فيتامين (د) “متورط بشكل معقد” في مسارات تأشير ‏مختلفة لنمو بصيلات الشعر وتمايزها.‏

وأشارت دراسة أخرى نُشرت في مكتبة (‏Wiley Online Librar): ‎‎”‎ارتبط نقص فيتامين (د) بالعديد من اضطرابات تساقط الشعر، مثل ‏الثعلبة البقعية وفقدان الشعر الأنثوي”.‏

وتنص الدراسة على ما يلي: “أظهرت دراستنا وجود ارتباط كبير بين ‏نقص فيتامين (د) وشدة الصلع الوراثي. وهذا يشير إلى أن فيتامين (د) ‏قد يلعب دورا في ظهور الثعلبة الأندروجينية قبل الأوان”.‏

وتابعت: “مع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات حول عدد أكبر ‏من السكان وتأثير مكملات فيتامين (د) على تطور الصلع الوراثي ‏للتحقق من صحة النتائج المذكورة”.‏

وتقول عيادة كليفلاند إن نقص فيتامين (د) يمكن أن يكون له عدد من ‏العلامات والأعراض التي قد تشمل الإعياء وآلام العظام وضعف ‏العضلات وتغيرات في المزاج، مثل الاكتئاب.‏