شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الذبحة الصدرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض بعض الأشخاص للإصابة بانخفاض في نسبة ضخ الدم إلى القلب بشكل مفاجىء أو نتيجة للإصابة بقصور في الشريان التاجي، وقلة تدفق الدم تتسبب في إصابة الشخص بالذبحة الصدرية، وخلال سلسلة س وج التي يقدمها الخليج 365 لقارئه سنتعرف علي أعراض وأسباب الإصابة بالذبحة الصدرية المستقرة والغير مستقرة، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".

ما هي الذبحة الصدرية المستقرة والغير مستقرة؟

تعد الإصابة بالذبحة الصدرية سواء كانت مستقرة أو غير، نتيحة لعرض الإصابة بقصور للشريان التاجي، فتحدث الإصابة بالذبحة المستقرة في بداية الإصابة، ومع عدم الاهتمام بالعلاج يتعرض الشخص للإصابة بذبحة صدرية غير مستقرة تعرض حياته للخطر وتعرضه للوفاة.

ما هي أسباب الإصابة بالذبحة الصدرية المتقرة والغير مستقرة؟

تعد الأسباب المؤدية للإصابة بالذبحة الصدرية المستقرة أو الغير مستقرة واحدة، ومنها:

-ارتفاع نسبة السكر في الدم.

-التعرض لارتفاع شديد في ضغط الدم.

-الإصابة بارتفاع نسبة الكولسترول الضار في الدم يعرض صحة شرايين القلب للخطر.

-التدخين يعد من أحد الأسباب المؤدية للإصابة بالذبحة الصدرية.

-التاريخ الوراثي للإصابة بمشاكل القلب تزيد من فرص الإصابة.

-قلة النشاط البدني.

-زيادة الوزن.

ما هي أعراض الإصابة بالذبحة الصدرية المستقر والغير مستقرة؟

قدم التقرير أعراض الإصابة بالذبحة الصدرية بشكل عام وهي:

-ألم فيالصدر.

-ضيق في التنفس.

-ألم في الذراعيين والرقبة والظهر.

-الشعور بالدوخة.

-الإرهاق.

-الغثيان.

-التعرق الشديد.

وعن أعراض الذبحة المستقرة التالي:

نفس الأعراض السابق ذكرها، ولكن بالإضافة إلي تعرض المصاب لضيق شديد في قطر الشريان وتظهر الأعراض عند القيام بأي نشاط كسعود السلم، أو ممارسة الرياضة.

وعن أعراض الذبحة الغير مستقرة التالي:

-يشعر المريض بألم شديد في الصدر حتي في الراحة.

-ألم يصعب تحمله اتجاه الصدر والقلب.

ما هو علاج الذبحة المستقرة والغير مستقرة؟

في حالة الإصابة بالذبحة المستقرة، يعتمد العلاج عن موسعات للشعيرات الدموية، وأدوية سيولة ، وأدوية لتقليل مخاطر الشعور بضيق التنفس.

وفي حالة الذبحة الغير مستقرة، تعتمد علي التوجة للمستشفي لإجراء قشطرة إستكشافية، وعلاج الأمر بشكل سريع.