شكرا لقرائتكم خبر عن التبول اللاإرادى عند الأطفال قد يكون مرتبطًا أحيانًا بأمراض الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الكليتان من الأعضاء الأساسية (الحيوية) التي لا يمكنك العيش بدونها، تزيل الكلى الفضلات والسوائل الزائدة من جسدك، ويمكن رؤية كفاءة ما تسحبه الكلى في الخلية الأخيرة من الجسم.

أيضا تزيل الكلى الأحماض التي تفرزها خلايا الجسم وتحافظ على توازن صحي للماء والأملاح والمعادن - مثل الصوديوم والكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم - في دمك.

وفقا لتقرير موقع " webmd"، فان الأطفال معرضون لأمراض الكلى مثل البالغين، في حين أن البالغين يتخذون خيارات نمط الحياة التي قد تؤثر على صحة الكلى لديهم، فغالبًا ما لا يتحمل الأطفال هذا العامل في حالة ظهور تشوهات في وظائف الكلى.

هل يمكن أن يتطور مرض الكلى في الأطفال؟

يمكن أن يلعب نمط الحياة المستقرة للأطفال الذين لا يمارسون الرياضة البدنية، والكثير من الوجبات السريعة، والمياه أقل، دورًا رئيسيًا في إصابة الأطفال بأمراض الكلى.

وأدت زيادة مقدار الوقت الذي يقضيه في السلوكيات المستقرة إلى تقليل مقدار الوقت الذي يقضيه في النشاط البدني. ازداد مشاهدة التلفزيون بين الأطفال والمراهقين بشكل كبير في السنوات الأخيرة. كل ساعة إضافية من التلفاز يوميًا تزيد من انتشار أمراض الكلى بنسبة 2٪.

تشير الأبحاث إلى أن عدد الساعات التي يقضيها الأطفال في مشاهدة التلفزيون وممارسة الألعاب على الهواتف يرتبط باستهلاكهم للسلع الأكثر إعلانًا، بما في ذلك الحبوب المحلاة والحلويات والمشروبات المحلاة والوجبات الخفيفة المالحة.

ما هي العوامل المسببة لنمط الحياة التي يمكن أن تؤثر على كليتي الطفل بشكل سلبي؟

تعمل الكلى بجد للحفاظ على صحتنا، ومع كل نبضة قلب ، يمر حوالي 20٪ من الدم عبر الكلى ويتم تنظيفها، على الرغم من دور الكلى الواضح في صحتنا ، إلا أن هناك ميلًا إلى إهمال هذا العضو الحيوي بسبب الجهل بالعادات التي يجب اتباعها لإبقائهم سعداء وصحيين.

كيف تعمل الكلى بالضبط؟

تنظف الكلى الدم عن طريق تصفية المياه الزائدة والملح والنفايات (مثل اليوريا والكرياتينين) المتكونة من الطعام الذي يأكله الشخص.

بالإضافة إلى إخراج الفضلات ، هناك وظائف أخرى مهمة للكلى

(أ) الاحتفاظ بالمنتجات الحيوية والأساسية في الداخل

الجسم (مثل البروتينات)

(ب) تصنيع شكل نشط من فيتامين د

(ج) المساعدة في الحفاظ على مستوى الهيموجلوبين الصحيح

(د) الحفاظ على السوائل والكهارل (الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم وما إلى ذلك) وتوازن الجسم الحمضي القاعدي

(هـ) الحفاظ على ضغط الدم

متى يجب أن يشتبه الشخص في مرض الكلى عند الأطفال؟

يمكن أن تكون علامات مرض الكلى خفية لدرجة أنها قد تمر دون أن يلاحظها أحد، وقد لا يكون هناك أي مظاهر حتى المرحلة المتأخرة، ومن ثم يصبح من الضروري معرفة علامات مرض الكلى من أجل التعرف على المشاكل في وقت مبكر، وبدء العلاج الفوري وتجنب التقدم.

يجب أن تشير العلامات التالية في حالة وجود الطفل إلى أن الطفل يعاني من بعض مشاكل الكلى التي يجب أن يتم تقييمها من قبل الطبيب.

1) الوذمة: وهي احتباس غير طبيعي ومفرط للماء ينتج عنه انتفاخ في منطقة اليدين أو القدمين أو الوجه أو البطن.

2) فقر الدم: يمكن أن يعاني الطفل من انخفاض الهيموجلوبين بسبب أمراض الكلى.

3) ضعف مجرى البول مما قد يسبب الانسداد في المسالك البولية.

4)التبول اللاإرادي بعد سن 5 سنوات قد يشير إلى بعض مشاكل المثانة البولية.

5) عسر البول: قد يشير الألم أثناء التبول إلى التهاب المسالك البولية أو مرض حصوات الكلى.

كيفية الوقاية من أمراض الكلى ؟

هناك خطوات يجب أن تتأكد من اتخاذها:

أ) الإدارة السليمة للسوائل والحفاظ على ضغط الدم: في حالات القيء والإسهال والحروق الشديدة والنزيف المفرط ، فإن إعطاء السوائل للحفاظ على ضغط الدم يمكن أن يمنع تلف الكلى.

ب) تجنب الأدوية الكلوية: يجب أن تكون الأدوية التي قد تسبب تلف الكلى مثل الإيبوبروفين وأدوية تسكين الآلام المماثلة

ج) مراقبة ضغط الدم: يمكن أن يحدث ارتفاع ضغط الدم حتى عند الأطفال ويمكن أن يؤدي إلى تلف الكلى إذا لم يتم علاجه. يجب على كل طفل يزيد عمره عن 3 سنوات ويزور عيادة الطبيب فحص ضغط دمه

د) العلاج الفوري وفي الوقت المناسب لالتهابات المسالك البولية (UTI): يمكن أن يسبب التهاب المسالك البولية ، خاصة عند الأطفال دون سن الثانية ، تلفًا خطيرًا في الكلى ، وبالتالي يجب تلقي العلاج في أقرب وقت ممكن.

هـ) الوقاية السابقة للولادة: بعض أنواع العدوى يمكن أن تصيب السيدة الحامل مما يؤدي إلى تلف الكلى للجنين مثل الحصبة، وتشمل التدابير الوقائية السابقة للولادة الفحص الذي يليه علاج هذه الأمراض، وللوقاية من عدوى الحصبة الألمانية ينصح بالتحصين في السن المناسب.

و) المتابعة السليمة لحديثي الولادة المعرضين لمخاطر عالية:

ز) غرس العادات الجيدة: يجب تعليم الأطفال أسلوب حياة صحي يشمل الأنشطة البدنية ، وتجنب الأطعمة غير المرغوب فيها / المصنعة ، وشرب الكثير من السوائل.