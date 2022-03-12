شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موت صاحب قلب الخنزير.. هل يمكن أن تنجح عملية زرع قلب من حيوان إلى إنسان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيما يمكن أن يطلق عليه انتكاسة كبيرة لنظام الرعاية الصحية، توفي أول رجل من الولايات المتحدة حصل على قلب خنزير معدل وراثيًا أثناء عملية الزرع في غضون شهرين بعد الجراحة، بدأ ديفيد بينيت الأب البالغ من العمر 57 عامًا يعاني من حالة صحية سيئة، وكان طريح الفراش لمدة ستة أسابيع وتم توصيله بآلة أبقته على قيد الحياة.

الآن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان نجاح الزراعة من حيوان إلى إنسان غير مرجح في المستقبل القريب، ووفقًا للخبراء، هذا ليس مستحيلًا، لكن لا يمكن توقعه إلا بعد 30-40 عامًا القادمة.

متى بدأت عمليات زرع الأعضاء

وفقًا لتقرير موقع "healthsite"، تعود هذه العملية إلى القرن السابع عشر عندما جرت محاولات لاستخدام دم الحيوان في عمليات نقل الدم، ونظرًا لندرة أعضاء البشر، بدأ العلماء في البحث عن الرئيسيات غير البشرية مثل القرود والشمبانزي والبابون وحتى الخنازير، وأظهرت التجارب التي أجريت على الخنازير نتائج إيجابية أكثر لأن أعضائها قابلة للمقارنة مع البشر.

وعلى الرغم من اتفاق فريق من الأطباء إلى إمكانية زرع الأعضاء من حيوانات إلى الإنسان، إلا أن فريق أخر يرى أنه قد يكون زرع الأعضاء الناجح ناجحًا لأن الأعضاء الحيوانية ستصبح أكثر توافقًا مع جسم الإنسان.

ووفقا للفريق المؤيد ففي المستقبل القريب، هناك ثقة من القدرة على الذهاب إلى عمليات زرع الأعضاء حيث سنقوم بتعديل نظام المناعة أو بالأحرى موازنة جهاز المناعة بهذه الطريقة يتقبل الجسم هذه الأعضاء كجزء ولا يرفضها ".

ومع كثرة التنوع انتقل الأطباء إلى المستوى الجيني حيث يتم تغطية تلك الخلايا أو إخفاء تلك الخلايا التي قد تسبب رفضًا فوريًا أو متأخرًا لهذه الأعضاء، ومع تطور التكنولوجيا الخلوية الجديدة، يمكننا تعديل الحمض النووي الذي يصبح جزءًا من أجسامنا. لذلك في المستقبل القريب، سيكون لدينا بالتأكيد نتائج أكثر نجاحًا ".

رجل أمريكي يُعطى قلب الخنزير بشكل معتدل

في إنجاز طبي نادر، نجح الأطباء الأمريكيون في كانون الثاني (يناير) في زرع قلب خنزير معدل وراثيًا إلى ديفيد بينيت البالغ من العمر 57 عامًا والذي يعاني من مرض في القلب، وبعد الجراحة، كان أداء القلب المزروع جيدًا للغاية لعدة أسابيع دون أي علامات للرفض، وتمكن المريض من قضاء بعض الوقت مع أسرته والمشاركة في العلاج الطبيعي للمساعدة في استعادة قوته، لكنه توفر بعد شهرين.

على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان رفض الأعضاء فقط هو الذي لعب دورًا في وفاة بينيت، إلا أن الباحثين المشاركين في إجراءات زرع الأعضاء قالوا إن النتائج الإيجابية المبكرة لا تعني بالضرورة النجاح على المدى الطويل.

في حديثهم عن التحديات التي قد يواجهها الأطباء أثناء عملية الزرع، قالوا إن التحدي الرئيسي في العملية هو الحواجز المناعية التي تؤدي إلى رفض جهاز المناعة البشري لأعضاء الخنازير.

ومع ذلك، فإن العديد من عمليات زرع الأعضاء الأخيرة شملت الخنازير فقط، أجرى باحثون في جامعة ألاباما في برمنجهام بالولايات المتحدة الأمريكية بنجاح عمليات زرع كلى خنزير في إنسان ميت دماغًا، والتي لم يتم رفضها وأنتجت البول أيضًا.

وفي سبتمبر 2021 ، أظهرت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للزراعة زرع كليتي خنزير تم تعديلهما جينيًا على مريض ميت دماغياً، ومرة أخرى في أكتوبر ، أجرى الأطباء في NYU Langone Health ، نيويورك عملية جراحية مماثلة.

لماذا تم اختيار أعضاء الخنازير فقط لهذه العملية؟

كان نموذج الخنازير محورًا للبحث على مدار العقدين الماضيين بسبب أوجه التشابه الفسيولوجية مع البشر، وانخفاض خطر انتقال العدوى مقارنةً بـ الرئيسيات غير البشرية ، والخنازير هي الأكثر شيوعًا حيث يمكن مطابقة التسلسل الجيني مع البشر بسهولة، وحجم الأعضاء متماثل من الناحية التشريحية ومخاطر العدوى العابرة أقل".

أثارت الجوانب الأخلاقية لاستخدام الأعضاء الحيوانية للإنسان العديد من المخاوف، ولحل مشكلة نقص الأعضاء ، نحتاج إلى مزيد من الوعي ، وليس المزيد من الحيوانات، وعمليات زرع الأعضاء من حيوان إلى إنسان ليست أكثر من مشاريع تسعى إلى احتلال عناوين الأخبار المثيرة ، وهي محفوفة بالمخاطر".