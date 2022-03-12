شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نصائح للتخلص من القلق والأرق قبل النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعانى من القلق والأرق؟..إذا عليك قراءة هذه الأسطر للتعرف على أفضل الحيل التى تساعدك فى التخلص والقضاء على الأرق، والقلق وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "webmed" الطبي.

أوضح التقرير، أن عدم الحصول على قسط كافى من النوم يعد من الأمور المسببة للإصابة بالأرق على المدى البعيد، والقلق أيضا، وهذا الأمر يضر بصحتهم، وخاصة الأشخاص الذين لا ينامون أكثر من 7 ساعات فى اليوم.

وقدم التقرير أفضل وأهم النصائح التى تساهم بشكل كبير فى التقليل من الإصابة بالأرق والقلق، ومنها:

-مارس التأمل:

تمارين التأمل تقلل من حدة الشعور بالقلق والتوتر، فممارستها بشكل مستمر تساهم بشكل ملحوظ فى الشعور بالاسترخاء، وزيادة القدرة على النوم.

-التنفس العميق:

ممارسة تمارين التنفس العميق أى اللجوء للقيام بهذا التمرين يعد من الحيل الجيدة التى تساهم بشكل ملحوظ فى تقليل حدة التوتر والقلق، ولذا عليك القيام بتقنية "4-7-8"، أى أخذ نفس عميق لمدة 4 ثوان، ثم حبس الأنفاس لمدة 7 ثوان، وبعدها يمكن التنفس ببطء مع العد من وأحد إلى ثمانية.

-أتباع آداب النوم:

أى حدد مواعيد النوم اليومية، وأيضا تجنب القيلولة، وأبتعد عن تنأول الكافيين قبل النوم، وأغلق الأنوار فى غرفتك لكى تستطيع الدخول للنوم على ألفور.