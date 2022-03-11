شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تعزيز التصنيع المحلي هو المفتاح للحصول على الأدوية واللقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، فى بيان جديد له، أن جائحة كورونا سلطت الضوء على دور الملكية الفكرية في الصحة العالمية، موضحا إنه في عام 2019، دعت جمعية الصحة العالمية إلى تحسين شفافية أسواق الأدوية واللقاحات والمنتجات الصحية الأخرى، وكذلك براءات الاختراع والترخيص.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية: لا يزال أمامنا طريق طويل للوصول إلى الهدف المشترك المتمثل في تطعيم 70% من سكان كل بلد بحلول منتصف هذا العام، ونتوقع أنه ستكون هناك تفاوتات مماثلة مع ظهور علاجات جديدة في السوق، حيث يتركز إنتاج بعضها بين عدد قليل من الشركات المصنعة، موضحا أن هذا هو السبب في أن تعزيز التصنيع المحلي من أولويات منظمة الصحة العالمية، لتوفير الأدوية واللقاحات بالعالم.

وقال، إن تنويع الإنتاج هو المفتاح للحصول على إمدادات موثوقة من الأدوية واللقاحات والمنتجات الصحية الأخرى المأمونة والفعالة، وهذا لن يجعل العالم أكثر مرونة في مواجهة حالات الطوارئ الصحية المستقبلية فحسب، بل سيخلق أيضًا فرص عمل وفرص اقتصادية.

تعمل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها على تعزيز القدرة الإنتاجية للتكنولوجيات الجديدة في البلدان النامية، وخاصة من خلال إنشاء مركز تقنية اللقاحات mRNA ، فى جنوب إفريقيا ومركز التدريب على التصنيع الحيوي في جمهورية كوريا.

وأضاف تيدروس، يتطلب التغلب على هذا الوباء، وبناء الموارد لمواجهة التهديدات الصحية المستقبلية، أن نعمل عبر القطاعين الخاص والعام من أجل الصالح العام.