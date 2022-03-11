شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى ممنوعون من ممارسة الرياضة إلا بشروط.. اعرفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممارسة الرياضة تعد من أنظمة الحياة الصحية التي يحث جميع الأطباء على القيام بها للحصول علي صحة جيدة خالية من الأمراض والضغوط النفسية كالاكتئاب والتوتر والقلق، ولكن هل تعلم أن هناك بعض الفئات من الأشخاص غير المسموح لهم القيام بممارستها.

نعم هذا ما أشار إليه التقرير المنشور عبر "نوفوستي" الروسي، حيث أكد الدكتور أرمين أفاكيان، أخصائي جراحة الأوردة في أحدي المستشفيات بموسكو، أن ممارسة الرياضة ممنوعة علي الأشخاص المصابين بالدوالي، مشيرًا إلي أنه لا يمكن أن ننكر فوائد ممارسة الرياضة علي صحة الإنسان، فهي من الأمور التي تساعد في حصول الشخص علي صحة نفسية جيدة، وأيضًا صحة بدانية رائعة ولكن يجب توخي الحذر حتي لا يتعرض بعض الفئات للأضرار.

وأوضح أرمين، أن الأشخاص المصابين بدوالي عليهم عدم ممارسة الرياضة القوية كرفع الأثقال، لأنها تسبب الضغط الوريدي علي أعضاء الجسم الموجودة في تجويف البطن، وهذا يؤدي إلي تطوير الدوالي وانتشارها.

ونصح أفاكيان، مرضي الدوالي بممارسة تمارين بدنية غير شاقة مثل الجري والمشي وركوب الدراجات وممارسة السباحة، فهي من أنواع الرياضيات المفيدة لحالتهم الصحية.

وأكد أخصائي جراحة الأوردة، أنه يجب علي الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا توخي الحذر، وعليهم قبل القيام بممارسة الرياضة مراجعة الطبيب للتأكد من عدم تواجد أو إصابتهم بجلطات دموية، وفي حالة التأكد أنهم لم يتعرضوا لاي مضاعفات نتيجة كورونا يمكنهم ممارسة التمارين الرياضية بشكل طبيعي.