شكرا لقرائتكم خبر عن حافظى على صحة بشرتك وامنعى التجاعيد بـ5 نصائح.. أبرزها البعد عن التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعي جميع النساء للظهور بمظهر صحي خالي من علامات التقدم في العمر، وأبرزها التجاعيد هذا العرض الذي يتسبب في ظهورك بمظهر أكبر من عمرك الحقيقي، ولذا اتباع بعض العادات اليومية يعد من الحيل الجيدة التي تساهم في تقليل فرص الإصابة بالتجاعيد، وذلك وفقا لموقع "webmed".

-قليلي من التعرض لأشاعه الشمس الضارة:

للحصول علي فوائد أشعة الشمس من تجديد الكولاجين، والحصول علي فيتامين "د" يجب عليك المشي في الصباح الباكر للأشعة، ولكن فترة الظهيرة تتسبب في تعرضك لحرق الجلد.

-الكريمات المرطبة:

للحفاظ علي نضارة البشرة وتقليل ظهور التجاعيد عليك دهن الكريمات المرطبة التي تحافظ علي ترطيبها وتقليل فرص إصابتها بالجفاف، لأن أغلب الكريمات المرطبة تحتوي علي حمض الهيالورونيك وفيتامين سي الذين يقلان ظهور التجاعيد.

-الماء:

أثبتت الدراسات الطبية، أن تناول الماء بكثر يعد من الحيل الجيدة للحفاظ علي صحة البشرة، وتقليل فرص الإصابة بالتجاعيد، ولذا أشرب الماء للحصول علي بشرة أكثر شبابا وحيوية.

-أهتمى بنوعية الطعام التناول:

من أهم النصائح هي اتباع نظام غذائي صحي لمنع ظهور التداعيد وعلامات تقدم العمر، ولذا عليك تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، وفيتامين سي، وأحماض الأوميجا3.

-أقلعي عن التدخين:

هل تعلمين أن التدخين يعد من العوامل المضرة التي تتسبب في ظهور التجاعيد بشكل سريع علي البشرة، لأنها تقلل نسبة مستويات الكولاجين في البشرة، كما أن النيكوتين يتسبب في إعاقة تدفق الدم للبشرة، ولذا الحل هو التخلي عن هذه العادة المضرة.