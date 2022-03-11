صحة ورشاقة

في السعودية.. هجوم دموي لـ6 كلاب ضالة على طفل

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

هاجمت مجموعة كلاب ضالة طفلا سعوديا في الجوف، شمال البلاد، مما أسفر عن إصابته بجروح عميقة وبالغة.

وقال جد الطفل لقناة الإخبارية إن 6 كلاب هاجموا الطفل خلال وجوده بالمزرعة وأنه تعرض لإصابة في كتفه.

وطالب الجد أمير منطقة الجوف والسلطات بإيجاد حلول للكلاب الضالة وسط الأحياء السكنية التي تتجمع في الصباح الباكر، وتدخل أحواش المنازل وأصبحت تشكل خطرا على الأطفال.
واستكمل قائلا: “صرنا في خوف ورعب”.

وأضاف أن الطفل في المستشفى، منذ 4 أيام، لتلقي العلاج الكامل، فيما أجرى عملية جراحية، الخميس، مشيرا إلى استقرار حالته.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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