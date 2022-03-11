شكرا لقرائتكم خبر عن “وكيل الصحة” يوجه رسالة لمن استسلموا للمؤامرات والإشاعات حول كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية الدكتور عبد الله عسيري، أن من رفضوا الاعتراف بكورونا واستسلموا للإشاعات والمؤامرات أضروا بأنفسهم، وإن سَلِمَوا من الفيروس فقد أضروا بمن حولهم.

وأوضح عسيري أن من رفضوا الالتزام بالإجراءات المتخذة ضد كورونا قد يستفيدون من المناعة المجتمعية ويسلمون أو قد يصابون بالمرض الشديد.

وأضاف أن البعض كانوا غير مقتنعين بوجود كورونا ولديها حيرة لكنهم اختاروا طاعة ولي الأمر والتزموا فسَلِمَوا وسَلِمَ الناس من حولهم، مؤكدا أن هؤلاء يستحقون الاحترام.

وأوضح أن الأكثرية وضعوا ثقتهم بالله ثم اقتنعوا بالعلم والعقل واختاروا الالتزام فسَلِمَوا وسَلِمَ الناس من حولهم.