شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحمى نفسك من حساسية الربيع؟.. تناول هذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بسبب نشوب الأتربة واقتراب فصل الربيع يزداد فرص الإصابة بحساسية الربيع لدي الأشخاص الذين يعانون من هذا الأمر، ويترتب علي ذلك أخذهم للأدوية العلاجية التي تساعد في التهدئة من هذا الأمر، وتقليل حدة أعراض حساسية الربيع التي قد تصل لعدم القدرة علي التنفس.

ومن أبرز أعراض الإصابة بحساسية الربيع هو الشعور بالصداع والإرهاق الشديد، صعوبة في التنفس، والتهاب في العين وحكة بالأنف واحتقان الحلق، وهذه الأعراض تظهر في حالة وجود أتربة، أو تعرض الشخص لأي نوع من مسببات الحساسية كفترة تلقيح النباتات.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "webmed" أن حساسية الربيع هي رد فعل مقاوم من الجسم، عندما يتعرض لمواد لا يعرفها الجهاز المناعي، كالأتربة وحبوب اللقاح، والسبب العلمي للإصابة بها هو أن البكتيريا تقوم بتحفيز الجهاز المناعي على إفراز مواد كيميائية في الجسم تسمى بالهيستامين ومن خلاله تظهر أعراض حساسية الربيع.

وقدم التقرير أبرز وأهم الأطعمة التي تقاوم الحساسية، وقد تساعدك في التقليل من فرص تناول العلاجات المرتبطة بها، ومنها:

-الخضروات:

كالبروكولي والسبانخ فهي خضروات غنية بمضادات الأكسدة والمواد الكيميائية التي تتصدي بشكل طبيعي للحساسية.





البرتقال واليوسفي والجريب فروت والليمون، فواكه حمضية، تمد الجسم بفيتامين سي ، وتعمل علي تقوية الجهاز المناعي لأنها غنية أيضا بمضادات الأكسدة، ولذا فتناولك لها يقلل من فرص الإصابة بنزلات الحساسية والتعرض للالتهابات.

-الفواكه الحمضية: