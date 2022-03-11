علاج هشاشة العظام

بيروت - نادين محمد -

هشاشة العظام هي حالة تؤثر على العظام. يأتي اسمها من اللاتينية "العظام المسامية".

يحتوي الجزء الداخلي من العظم السليم على مساحات صغيرة ، مثل قرص العسل. يزيد ترقق العظام من حجم هذه الفراغات ، مما يؤدي إلى فقدان العظام قوتها وكثافتها. بالإضافة إلى ذلك ، ينمو الجزء الخارجي من العظم أضعف وأرق.

يمكن أن تصيب هشاشة العظام الأشخاص في أي عمر ، ولكنها أكثر شيوعًا عند كبار السن ، وخاصة النساء. أكثر من 53 مليون شخص في الولايات المتحدة إما يعانون من هشاشة العظام أو معرضون لخطر الإصابة به.

يتعرض الأشخاص المصابون بهشاشة العظام لخطر الإصابة بالكسور أو كسور العظام أثناء القيام بأنشطة روتينية مثل الوقوف أو المشي. العظام الأكثر إصابة هي الضلوع والوركين والعظام في الرسغين والعمود الفقري.



أعراض هشاشة العظام

لا تسبب المراحل المبكرة لهشاشة العظام أي أعراض أو علامات تحذيرية. في معظم الحالات ، لا يعرف الأشخاص المصابون بهشاشة العظام أنهم مصابون بهذه الحالة حتى يُصابوا بكسر.

إذا ظهرت الأعراض ، فقد تشمل بعض الأعراض السابقة ما يلي:

انحسار اللثة



ضعف قوة القبضة

أظافر ضعيفة وهشة

إذا لم تكن لديك أعراض ولكن لديك تاريخ عائلي من الإصابة بهشاشة العظام ، فإن التحدث إلى طبيبك يمكن أن يساعدك في تقييم مخاطر إصابتك.

خيارات العلاج التقليدية

عندما يتم تشخيص إصابة الشخص بهشاشة العظام ، يُنصح بتغيير نظامه الغذائي ليشمل المزيد من الكالسيوم. على الرغم من أنه لا يمكن تصحيح كتلة العظام على الفور ، إلا أن التغييرات الغذائية قد تمنعك من فقدان المزيد من كتلة العظام.

غالبًا ما يتم وصف الأدوية البديلة للهرمونات ، خاصة تلك التي تحتوي على الإستروجين. لكن جميع أدوية العلاج بالهرمونات تحمل آثارًا جانبية.

الأدوية من عائلة البايفوسفونيت هي أيضًا خيار علاجي شائع ، لأنها توقف فقدان العظام وتقلل من خطر الكسور. تشمل الآثار الجانبية لهذه الفئة من الأدوية الغثيان والحموضة المعوية.

الكالسيوم

من المحتمل أن يكون الكالسيوم أحد أهم المكملات الغذائية التي يمكنك تناولها عند الإصابة بهشاشة العظام. توصي جمعية الغدد الصماء بتناول الكالسيوم لمعظم النساء اللائي يخضعن لعلاج هشاشة العظام.

فيتامين د

كما هو الحال مع الكالسيوم ، من المهم أن تحصل على ما يكفي من فيتامين د إذا كنت مصابًا بهشاشة العظام. وذلك لأن فيتامين د ضروري لمساعدة جسمك على امتصاص الكالسيوم وبناء عظام قوية. بالإضافة إلى الكالسيوم ، توصي جمعية الغدد الصماء بتناول فيتامين د لمعظم النساء اللواتي يخضعن لعلاج هشاشة العظام.



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