بيروت - نادين محمد -

قلبك هو أهم عضلة في جسمك بأكمله، يعتبر الشريان الأورطي هو أكبر وعاء دموي في الجسم. إلا أنه في بعض الأحيان يمكن أن تضعف جدرانه وتنتفخ فيما يسمى تمدد الأوعية الدموية الأبهري. إلا أن ما يصيبه يجعله أحد أشد مسببات الآلام، حيث يسبب متلازمة الألم العضلي الليفي في منطقة لوح الكتف، مما يتسبب في شدّ عضلات الكتف وأعلى الظهر، وما ينتج عنهما من آلام شديدة.

يعاني الأشخاص المصابون بأبهر الظهر من آلام مزمنة في العضلات والمفاصل. تشمل الأعراض الأخرى الإرهاق الشديد ومشاكل الذاكرة. لا يوجد سبب أو علاج معروف. يرى معظم الناس تحسناً عندما يتخذون خطوات لإدارة التوتر وتحسين النوم وممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي كما أن بعض الأدوية تخفف الأعراض أيضاً.

علاج أبهر الظهر ومن الذي قد يصاب به؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بالألم العضلي الليفي، بما في ذلك الأطفال. النساء أكثر عرضة للإصابة بالألم العضلي الليفي أكثر من الرجال. تظهر أعراض الإصابة بأبهر الظهر غالباً في منتصف العمر. يمكن أن يعاني ما يصل إلى 20٪ من المرضى الذين يعانون من اضطرابات مزمنة أخرى مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة والساركويد من الألم العضلي الليفي.

ما هي أعراض أبهر الظهر؟

تعتبر آلام العضلات المنتشرة وآلام المفاصل جنباً إلى جنب مع التعب وقلة النوم من الأعراض المحددة لأبهر الظهر. وقد تواجه أيضاً:

القلق أو الاكتئاب.

مشاكل في الجهاز الهضمي، بما في ذلك الإسهال أو الإمساك.

ألم في الوجه أو الفك (اضطرابات الفك الصدغي).

الصداع أو الصداع النصفي.

مشاكل في الذاكرة.

وخز أو تنميل في اليدين أو القدمين.

ما الذي يسبب الإصابة بأبهر الظهر؟

الأطباء غير متأكدين من سبب ذلك، لكن يعتقد البعض أنها مشكلة في كيفية معالجة الدماغ والحبل الشوكي لإشارات الألم من أعصابك.

يمكن أن تؤدي أيضاً بعض الأشياء إلى ظهور أعراض أبهر الظهر خاصة تلك التي تزيد من مستوى التوتر. وتشمل هذه:

التغييرات في الروتين اليومي.

تغييرات في النظام الغذائي .

تقلبات الهرمونات.

قلة النوم.

الضغوطات مثل الإجهاد المرتبط بالعمل والمرض والضغط العاطفي.

تغييرات العلاج.

تغيير في أنماط النوم.

تغيرات الطقس أو درجات الحرارة.

كيف يتم علاج الأبهر بالظهر؟

اعتماداً على أعراضك، قد يصف طبيبك مسكنات الألم ومضادات الاكتئاب وبعض الأدوية التي تساعدك على النوم.

التمرين المنتظم المعتدل هو مفتاح السيطرة على أبهر الظهر. والقيام بأنشطة منخفضة التأثير تزيد من القدرة على التحمل، وتمدد وتقوي عضلاتك، وتحسن قدرتك على الحركة بسهولة مثل اليوجا، والمشي.

حيث تُفرز التمارين أيضاً الإندورفين الذي يقاوم الألم والتوتر والشعور بالإحباط. ويمكن أن تساعد أيضاً على النوم بشكل أفضل.

يمكنك تجربة العلاجات التكميلية، بما في ذلك التدليك والوخز بالإبر والمعالجة بتقويم العمود الفقري لتخفيف الأوجاع والتوتر أيضاً.

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