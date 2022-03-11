حزام تنحيف الخصر لمن يرفضن الرياضة

بيروت - نادين محمد -

لمن يرفضن الرياضة خبر مفرح يمكن تطبيق حزام تنحيف الخصر بمكونات طبيعية بسهولة كبيرة. لكن يجب ايضاً في مقابل ذلك الحرص على اتباع نظام غذائي صحي وشرب ما لا يقل عن 8 اكواب من الماء يومياً. ومن المفيد جداً الامتناع عن تناول السكاكر وغيرها من الاصناف التي تحتوي على السكر المضاف والتركيز على اكل الخضار والفواكه كبديل صحي. ومن اجل تحضير الحزام يجب توفير كمية كافية من القهوة وبيكربونات الصودا.

طريقة حزام القهوة والبيكربونات



تنحيف الخصر هو حلم الكثير من الفتيات، بل انه تحول الى هاجس مع انتشار الحسابات التي تدعو الى ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وما تدعو اليه الخبيرات في هذا السياق هو اعتماد نظام غذائي وحياتي صحي مع ممارسة الرياضة بانتظام. لكن يبدو ان بعض البنات يرفض القيام بالتمارين. ولهذا ندعوهن الى تطبيق وصفة حزام القهوة وبيكربونات الصودا لأنها يمكن ان تسرع عملية حرق الدهون التي تتجمع في وسط الجسم.

المكونات

4 ملاعق وسط من الطين الاخضر

ملعقتان وسط من بيكربونات الصودا

3 ملاعق وسط من تفل القهوة



1 في وعاء تمزج بودرة الطين مع تفل القهوة وبيكربونات الصودا جيداً للحصول على كريم متجانس.

2 يتم توزيع الخلطة على كل مساحة منطقة البطن والخصر. والافضل في هذه الحالة ان يتم تدليكها بواسطة الاصابع عن طريق القيام بحركات دائرية.

3 يمكن تغليف المنطقة بقطعة من النايلون اللاصق المخصص لحفظ الطعام. ويجب بعد هذا الانتظار لمدة 15 الى 20 دقيقة والافضل لمدة 45 دقيقة قبل الغسل بالماء البارد لأن هذا يساعد على تحفيز الدورة الدموية.



فوائد الحزام



ينطوي استعمال حزام تنحيف الخصر القهوة وبيكربونات الصودا، الى جانب تذويب الدهون، على العديد من الفوائد.

- يعمل تفل القهوة على تقشير الجلد ما يجعل عملية حرق الدهون اكثر سهولة.

- اما بيكربونات الصودا فهي تزيل الخلايا الميتة وتعيد الى الجلد نعومته.

- يساهم الطين الاخضر في تخليص الجسم من السموم وفي تحفيز الدورة الدموية.

ويمكن من اجل ازالة علامات السيلوليت وتمدد الجلد في منطقة البطن مثلاً الاعتماد على بعض الزيوت الاساسية المخففة بالماء. وينصح في هذه الحالة مثلاً بتذويب بضع نقاط من زيت اللوز الحلو في كمية مناسبة من الماء وبتطبيق المزيج على منطقة التشققات الجلدية. ومن المفيد ايضاً ان يتم تدليكها بواسطة الاصابع عن طريق القيام بحركات دائرية. ويمكن ايضاً في هذا السياق الاعتماد على مزيج يحتوي على مجموعة من الزيوت مثل زيت الزيتون، زيت بذور القمح وزيت اللوز الحلو على ان يتم استخدامها بكميات متساوية. لكن يجب عدم تطبيق الحزام في حالة الحمل.



من اجل زيادة فعالية حزام تنحيف الخصر، من الضروري ان يتم اتباع هذه النصائح المهمة.

- يجب اولاً تنظيف المنطقة جيداً لتخليصها من الاوساخ والبقايا التي يمكن ان تسد مسامات الجلد.

- من الافضل ترك الحزام لمدة 45 دقيقة. كما ينصح بتركه لمدة ليلة كاملة.

- يجب شرب ليترين من الماء يومياً.



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