شكرا لقرائتكم خبر عن “الغذاء والدواء” توضح الطرق التي يمكن اتباعها لخفض الوزن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت هيئة الغذاء والدواء عن عدة طرق يمكن اتباعها للمساهمة في عمليات التخسيس وخفض الوزن.

وأضافت عبر حسابها في “تويتر”، أن زيادة الوزن تختلف عن السمنة، وذلك بحسب معدل كتلة الجسم للفرد.

وأوضحت أن الفرق بين الوزن الزائد والسمنة هو:

1- الوزن الزائد: يكون معدل كتلة الجسم أكبر من أو يساوي 25.

2 – السمنة: يكون معدل كتلة الجسم أكبر من أو يساوي 30، مشيرًا إلى أن طريقة الحساب تكون: معدل كتلة الجسم = الوزن بالكيلو جرام على الطول بالمتر المربع.

وأشارت إلى أن أسباب زيادة الوزن هي:

1 – قلة الحركة.

2 – كثرة تناول الأغذية الغنية بالدهون.

3 – ارتفاع عدد السعرات الحرارية التي يستهلكها الجسم.

ونوهت إلى أنه يمكن خفض الوزن الزائد عن طريق:

1 – ممارسة النشاط البدني بانتظام.

2 – تقليل استهلاك الدهون والسكريات.

3 – تنظيم برنامج غذائي منخفض السعرات الحرارية.