شكرا لقرائتكم خبر عن "مش بس التدخين والسكريات".. أطعمة صحية تدمر صحة أسنانك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ علي نظافة الأسنان يعد من الأمور الطبيعية التي يجب القيام بها للحد من الظهور بمظر غير لائق أمام الأخريين، وأيضا لتجنب الإصابة بالتسوس بها، والاهتمام بصحة الأسنان ليس فقط بتنظيفها أكثر من مرة بفرشاة الأسنان، ولكن أيضا بإجراء فحصوات منتظمة عند الطبيب للإطمئنان.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع " إكسبريس"، أن هناك بعض الأطعمة التي تزيد من فرص الإصابة بالتسوس، وتلحق بضرر ملحوظ علي صحة الأسنان، ومنها:

-تناول الكحوليات.

-التدخين.

-الإكثار من السكريات.

وبعض الأطعمة الأخري، الغير متوقعة وتعد مفاجأة لدي الكثيرون، حيث أشار العديد من الأطباء ، أن تناول الفواكه الحمضية تلحق الضرر بالأسنان، بالغم من غناه بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة والمهمةللجسم، ولكن والإسراف في تناولها تتسبب في تأكل مينا الأسنان وهذا يزيد من فرص التعرض للتسوس بمرور الوقت.

ومما لاشك فيه أن الإسراف أيضا في تناول السكريات والمشروبات الغنية بالسكر، تزيد من فرص التعرض والإصابة بتسويس الأسنان، ومنها المشروبات الغازية، والمربي والحلويات.

وأوضح التقرير، أن الإسراف في تناول القهوة والشاي والتدخين، يتسببان في زيادة تصبغ الأسنان، أي ظهورها بمظهر غير لائق نتيجة لحدوث تغير في لونهم الطبيعي.

وحول ذلك توصي الجمعية الأمريكية لصحة الأسنان، بالحد من تناول الأطعمة والمشروبات بين الوجبات، لأنها تزيد من فرص تعرض صحة الأسنان للخطر بسبب نوعية الطعام المتناول، ولكن إذا كنت ترغب في أخذ وجبة سنان يمكنك تناول الجبن أو المكسرات أو الفواكه والخضروات.