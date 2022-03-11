شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تشعر بعض النساء بألم فى الظهر خلال الحمل؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرحلة الحمل تعد من أصعب المراحل التي تمر بها العديد من النساء، ويتعرضن خلالها لبعض المشاكل والتغيرات وخاصة في أول ثلاثة أشهر من الحمل، ومن أشهر هذه التغيرات ألم الظهر، ولذا خلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز الأسباب المؤدية، وفقا لموقع "webmed" الطبي.

قدم التقرير العديد من الأسباب المؤدية لألم أسفل الظهر خلال الحمل، ومنها:

-حدوث اضطرابات هرمونية خلال الفترة الأولي من الحمل تعد من أبرز الأسباب، حيث تؤثر هذه التغيرات علي أربطة ومفاصل الجسم وتتعرض للشعور بالألم أثناء ممارسة أي حركة.

-زيادة الوزن، أثبتت الدراسات الطبية أن معظم النساء خلال الفترة الأولي من الحمل تعانين من الإصابة بزيادة الوزن، نتيجة لنمو الجنين، وهذا يتسبب في ضغط علي الأوعية الدموية والأعصاب الموجودة في الحوض والظهر، ويترتب علي ذلك ألم أسفل الظهر.

-زيادة حجم البطن نتيجة لنمو الجنين يزداد حجم البطن، ولذا تتسبب في الضغط علي الظهر، ويتسبب في عدم قدرتهم علي المشي والجلوس.

كما قدم التقرير، العديد من النصائح التي تساعد في تخفيف ألم الظهر أثناء الحمل، ومنها:

-تجني الوقوف لفترات زمنية طويلة، لأنك تعرضين الظهر وأعصاب الأرجل للألم.

-تجنبي رفع الأشياء الثقيلة.

-أرفعي القدمين عند الجلوس.

-وضع وسادة أسفل الظهر.

-عليكي ارتداء الأحذية الطبية.