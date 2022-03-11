شكرا لقرائتكم خبر عن هل إضافة الحليب لفنجان القهوة جيد لصحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القهوة هي المشروب المفضل للكثير من الناس، ويمكن زيادة القيمة الغذائية للقهوة من خلال إضافة الحليب إليها، لجعل مذاقها أفضل وتعزيز قيمتها الغذائية، والحليب مصدر جيد لفيتامين د الضروري لصحة العظام، كما أنه مصدر جيد للكالسيوم وهو عنصر غذائي آخر ضروري لصحة العظام والأسنان، في هذا التقرير نتعرف على فوائد القهوة باللبن لصحتك، بحسب موقع "purabi".

ويحتوى اللبن على بروتينات الحليب، التي تمنع أي انهيار محتمل للأنسجة العضلية، وهذا مهم بشكل خاص في الأوقات التي لا يحصل فيها الجسم على السعرات الحرارية، خاصة في الليل.

ويشكل بروتين الحليب مادة شبيهة بالهلام في القناة الهضمية ويتم امتصاصه على مدار 7 ساعات، مما يمنح الجسم شيئًا يتغذى عليه بشكل فعال.

وهناك نوعان من البروتينات التي يمكن العثور عليها في الحليب، بروتينات مصل اللبن والكازين.

علميًا، إن بروتينات الحليب هي التي تندمج مع كريات القهوة لتكوين الطعم المميز الذي يميز اللاتيه والكابتشينو وتتحسن النكهة إذا كانت القهوة ساخنة في المقام الأول.

دهن الحليب: وفقًا للاختبارات المعملية، يتكون 4 - 5٪ من حليب الأبقار من الدهون، وهي ليست دهونًا فحسب، بل هي مزيج معقد من أنواع مختلفة من الدهون الدهون لا تجعلك سمينًا، ولا حتى دهون الألبان.

واقترح الخبراء أنه من العناصر الغذائية المشبعة بشكل لا يصدق ويشعرك بالشبع، ويبطئ إطلاق السكريات في مجرى الدم ويساعد على منع الإفراط في تناول الطعام.

الأبحاث الحالية حول تأثيرات الحليب في القهوة

اكتشف الباحثون مؤخرًا الإطلاق الدائم للبوليفينول النافع بعد تناول القهوة، و تعد مادة البوليفينول من مضادات الأكسدة مهمة جدًا لأنها مرتبطة بالعديد من الفوائد المعززة للصحة ، والتي توجد عادة في بعض الأطعمة النباتية بما في ذلك الشاي والقهوة وغيرها.

وأظهرت نتائج الدراسة أن إضافة الحليب إلى القهوة لم يكن لها أي تأثير على التوافر الحيوي للبوليفينول، مما يعني أنك ستحصل على كمية متساوية من مادة البوليفينول بغض النظر عن تناولك للقهوة السوداء أو القهوة مع الحليب.

تشمل بعض الفوائد الرئيسية المرتبطة بالقهوة تعزيز ذاكرتك وتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الكبد، وهذه فوائد القهوة:

• التقليل من الألم: يمكن أن يقلل فنجانين من القهوة من آلام العضلات بعد التمرين بنسبة تصل إلى 48٪.

• زيادة كمية الألياف التي تتناولها: يمثل فنجان القهوة مساهمة تصل إلى 1.8 جرام من الألياف من الكمية الموصى بها والتي تبلغ 20-38 جرامًا.

• تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2: أظهر بحث حديث أجرته جامعة هارفارد أن خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ينخفض ​​بنسبة 9٪ لكل فنجان قهوة يتم استهلاكه يوميًا.

• شاربي القهوة أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب

تأتي بعض فوائد القهوة من الكافيين ، وهو فعال أيضًا في وجود الحليب يأتي البعض الآخر من وجود مضادات الأكسدة ، والتي تكون فعالة أيضًا في وجود الحليب وبالمثل ، فإن وجود القهوة لا يؤثر ماديًا على التغذية التي يوفرها الحليب.