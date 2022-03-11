كوب واحد من الشاي في اليوم يحدّ من آلام الدورة الشهرية والتهاب المفاصل!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 مارس 2022 10:09 صباحاً - تقترح دراسة جديدة أنّ شرب الشاي العشبي قد يجنب النساء بؤس الدورة الشهرية والتهاب المفاصل. وجد الباحثون أنّ شرب ما بين كوب واحد وثلاثة أكواب يومياً من البابونج أو شاي الورد أو النعناع مرتبط بمجموعة واسعة من الفوائد الصحية.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: استعرضوا تسع تجارب سريرية مختلفة على النساء، والتي قارنت شاربي الشاي العشبي بمجموعات التحكم.

يبدو أنّ إحدى التجارب أظهرت أنّ شاي البابونج يقلل من القلق والأرق لدى النساء اللواتي يعانين من الدورة الشهرية. ربطت أخرى شرب شاي النعناع إلى انخفاض كبير في الألم والتصلب لدى النساء اللواتي يعانين من هشاشة العظام.

تم العثور على أنّ جميع أنواع الشاي الثلاثة تساعد أيضاً في الحدّ من ‘ضبابية الدماغ’ وفقدان الذاكرة على المدى القصير، والتي يمكن أن تحدث بعد الولادة.

وقد تبين أنّ المواد الكيميائية الطبيعية الموجودة في الأعشاب تحسن عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وتنظم نسبة السكر في الدم والأنسولين.

وأشاد قطاع صناعة الشاي بالنتائج الرائعة، قائلاً أنها يمكن أن تساعد النساء على العيش حياة أطول وأكثر صحة. ولكن حتى الخبراء وراء البحث أصروا على أنّ هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لإثبات أنّ الأعشاب لها بالفعل هذه الفوائد.

أصبحت مشروبات شاي الأعشاب العصرية أكثر شعبية في السنوات الأخيرة بين جيل الألفية الواعي بالصحة وتمثل الآن حوالي ثلث سوق الشاي في المملكة المتحدة.

وهي تحظى بشعبية خاصة بين النساء، كون 35 في المائة من النساء يشربن بانتظام، مقارنة ب 25 في المائة من الرجال. تم إجراء أحدث دراسة، بتمويل من قطاع صناعة الشاي، من قبل طبيب عام وخبراء التغذية ونشرت في مجلة Nursing and Women’s Health. ووجد الباحثون أنه يجب ترك الشاي يختمر بين خمسة و15 دقيقة، مما يسمح للمواد الكيميائية أن تنتشر في الماء.

نظر الباحثون في تسع دراسات أجريت في المملكة المتحدة وإيران وتايوان وتركيا وكندا. تفاوت عدد النساء المشاركات في الدراسات. اقترحت إحدى الدراسات التي أجريت على 179 امرأة أنّ شرب شاي البابونج كل يوم يمكن أن يقلل من القلق.

في دراسة أخرى أجريت على 130 فتاة مراهقة، تبين أنّ تناول كوبين من شاي الورد يومياً يقلل من آلام الدورة الشهرية. أظهرت دراسة ثالثة أنّ كوبين من شاي البابونج لهما تأثيرات مماثلة، حيث يعاني الطلاب الذين تناولوا المشروب بانتظام من آلام الدورة الشهرية والتوتر والقلق بشكل أقل بكثير من المجموعة الضابطة.

كما تبين أنّ كوباً واحداً يومياً من المشروب يقلل بشكل كبير من قلة النوم والاكتئاب في دراسة أخرى. البابونج هو واحد من أقدم النباتات الطبية في العالم، والتي يعود تاريخها إلى المصريين القدامى، الذين استخدموه لعلاج نزلات البرد.

على مر السنين تم استخدامه لعلاج الأمراض الجلدية والحمى، ولكن وجد أنه يقدم مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية الأخرى في العصر الحديث. أظهرت الدراسات الحديثة للعشب فوائد محتملة في علاج ارتفاع نسبة السكر في الدم واضطراب المعدة ومضاعفات السكري واضطرابات القلق.

كما تم وصف البابونج لتأثيراته الخافضة للكوليسترول ومضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات ومضادات الالتهابات ومضادات الصفائح الدموية. أظهرت الدراسات أيضاً أنّ شاي الورد له آثار مفيدة بسبب محتواه العالي من فيتامين سي، حيث تظهر دراسة أنّ المشروب يمكن أن يساعد في تخفيف الاحتقان والسعال.

كما ثبت أنّ شاي النعناع يخفض ضغط الدم ويخفف الغثيان ويحسن الذاكرة. وقالت الدكتورة كاثرين هود، وهي طبيبة عامة متخصصة في صحة المرأة في لندن وعضو في اللجنة الاستشارية للشاي: “لقد قللنا من شأن التأثير الكبير للهرمونات على صحة المرأة”.

وتابعت: “تشير نتائج هذه المراجعة البحثية الجديدة إلى أنّ بعض أنواع شاي الأعشاب يمكن أن يكون لها فوائد حقيقية لمجموعة من الحالات”.

وقالت: “إنّ الأدلة الناشئة على فوائد المشروبات العشبية رائعة وسيكون من المثير أن نرى ما يمكن أن تضيفه الدراسات المستقبلية إلى مجموعة معرفتنا”. “إن مثل هذا البحث في قضايا صحة المرأة يمكن أن يساعدنا على العيش حياة أطول وأكثر صحة”.