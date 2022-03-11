تمارين تشتت انتباهك عند رغبتك في تدخين سيجارة وتساعد فى الإقلاع عن التدخين

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القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي تدخين التبغ إلى العديد من الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وإلحاق الضرر بالكبد والرئتين، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية يقتل التبغ أكثر من 8 ملايين شخص كل عام وأكثر من 7 ملايين من هذه الوفيات ناتجة عن تعاطي التبغ المباشر، بينما حوالي 1.2 مليون نتيجة لتعرض غير المدخنين للتدخين السلبي، فى هذا التقرير نتعرف على تمارين تشتت انتباهك عند رغبتك في تدخين سيجارة والإقلاع عن التدخين.

لماذا يدخن الناس

حتى بعد معرفة مدى ضرر التدخين وأنه يمكن أن يؤدي إلى الموت، لا يزال الناس يستمتعون بالتدخين وذلك لأنه أصبح عادة سامة، وهو أمر يُنظر إليه على أنه يخفف من التوتر لكن هذا ليس كل شيء.

يلعب الإدمان دورًا كبيرًا في سبب انجذاب الناس للتدخين. وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن "النيكوتين أحد أسباب إدمان التبغ والذي يجعل الإقلاع عن التدخين أمرًا صعبًا والسجائر مصممة لتوصيل النيكوتين بسرعة إلى عقلك.

لتوضيح ذلك، قالت مراكز السيطرة على الأمراض: "داخل دماغك ، يؤدي النيكوتين إلى إطلاق مواد كيميائية تجعلك تشعر بالراحة. نظرًا لأن النيكوتين يحفز أجزاء من دماغك مرارًا وتكرارًا، فإن عقلك يعتاد على وجود النيكوتين في الجوار وبمرور الوقت ، النيكوتين يغير طريقة عمل عقلك ويجعل الأمر يبدو وكأنك بحاجة إلى النيكوتين فقط لتشعر أنك بخير ".

ومع ذلك، عندما يحاول الشخص الإقلاع عن التدخين، يصبح الدماغ سريع الانفعال وفي هذه الحالة ، الإرادة القوية هي ما يمر به الشخص بالإصرار والتفاني يمكن أن يتخلص من التبغ بنجاح.

تمارين تساعدك على الإقلاع عن التدخينالمشي هو أفضل طريقة لبدء رحلة لياقتك

المشي السريع بانتظام هو تمرين رائع للجسم قليل التأثير ويسهل القيام به، يمكنك إما الذهاب في نزهة في الحديقة أو المشي صعودًا ونزولاً على الدرج ولن يؤدي القيام بذلك بانتظام إلى بناء القدرة على التحمل فحسب ، ولكن بمرور الوقت قد تشعر بمزيد من النشاط لذا بدلاً من الذهاب إلى التدخين ، اختر المشي بدلاً من ذلك سيساعدك هذا على التركيز على صحتك أكثر من التركيز على العادة السامة.

الأنشطة الخارجية هي الأفضل

إذا لم تكن من النوع الذي يحب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، فابحث عن ما تريد مارس هواية أو نشاطًا جديدًا يتضمن الحركة وتعتبر السباحة وركوب الدراجات وركوب

قم ببعض الأعمال المنزلية

ابق نفسك مشغولا في جميع الأوقات لا تحتاج إلى تحديد وقت محدد لممارسة الرياضة، بل عليك التحرك في أرجاء المنزل قليلاً أكمل الأعمال المنزلية الخاصة بك ، والعب مع الأطفال - كل هذا يمكن أن يكون مفيدًا لصحتك الجسدية.

تمارين سهلة للقيام بها عند الرغبة في التدخين

في حالة ظهور رغبة مفاجئة في التدخين، يمكنك دائمًا القيام بهذه التمارين لتشتيت انتباهك.

- انحناءات الركبة

- صعود الدرج

- التنفس العميق يمكن أن يحد من الرغبة الشديدة في التدخين

- المشي إلى مكان خالٍ من التدخين