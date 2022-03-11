شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب ألم ضرس العقل ومتى يجب إزالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتكون الأسنان البشرية من مجموعة من 32 سنًا، ويشار عادةً إلى المجموعة الأخيرة من الأسنان باسم "ضرس العقل" أو الأضراس الثالثة، وتقع في كل ركن من أركان الأسنان.

يعتبر النطاق العمري الذي تظهر به في الفم ما بين 18 - 21 سنة، في بعض الأحيان يمكن أن تندلع في وقت أبكر أو بعد هذا النطاق العمري، ولكن بشكل عام، إذا ظلوا محبوسين داخل الفكين ولم تخرج لمدة 25 عامًا ، يطلق عليهم "الأسنان المتأثرة".

ما الذي يسبب ألم ضرس العقل ؟

ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، يحدث انحشار ضرس العقل بسبب عدم وجود مساحة في الفكين لاستيعاب هذه الأسنان، مما يؤدي إلى مجموعة من المشاكل، قد تظل الأسنان مغلقة بالكامل في الفكين ولا تندلع في الفم على الإطلاق، وتبقى بدون أعراض.

ولكن بشكل أكثر شيوعًا ، تندلع هذه الأسنان جزئيًا في الفم بحيث يكون جزءا فقط من السن مرئيًا ، ويتم تدويره في اتجاهات مختلفة ، دون الوضع المستقيم الطبيعي كما يظهر مع الأسنان الأخرى.

بسبب سوء التموضع، لا يتم تنظيف المنطقة بسهولة، حتى باستخدام فرشاة الأسنان. تتراكم فيه البلاك وبقايا الطعام ، ويمكن أن تصبح اللثة المحيطة مؤلمة ومتورمة.علاوة على ذلك ، يمكن أن تتطور التجاويف إلى الضرس الثاني السليم المجاور.

في بعض الأحيان ، تصبح المنطقة مؤلمة للغاية مع انخفاض فتح الفم لدرجة أنه يتعين على الشخص طلب رعاية الطوارئ من جراح الفم.

كيف يتم إزالة ضرس العقل ؟

وجود نوبتين من الألم حول الأضراس الثالثة المتأثرة يعني أنه يجب إزالتها.تشمل الأسباب الأخرى للإزالة التسوس أو التلف الذي يلحق بالأضراس الثانية المجاورة ، أو السليمة بخلاف ذلك ، وعض الخد ، والتقرح إذا تم الكشف عن أي نمو حول السن.

يجب اللجوء لطبيب الأسنان وجراح الفم في حالة حدوث أي إزعاج حول الأضراس الثالثة أو حتى كاستشارة لمنع حدوث مشاكل في المستقبل