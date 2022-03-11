شكرا لقرائتكم خبر عن 4 بدائل للسكر يمكنك تجربتها من أجل حياة صحية.. منها العسل والتمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم خبراء التغذية والصحة العامة بدائل طبيعية للسكر للحفاظ على سكر متوازن فى الجسم، مع زيادة الوعي وإدراك الناس لمجموعة الأمراض التي تأتي مع الإفراط في تناول السكر، وبينما يسعى البعض بالفعل لخفض السعرات الحرارية وحتى البحث عن بدائل، يرى علماء الصحة والتغذية فى معهد العلوم المتطورة بالهند بحسب صحيفة تنايمز نيوز ناو الهندية أنه يمكننا الحصول على أنواع جديدة من المنتجات التي هي في الواقع بدائل صحية ومع ذلك توفر طعما.

العسل :يلعب دورا أساسيا في المنزل ليس فقط لتحضيرات الطعام ولكن أيضًا للفوائد الصحية، أثبت السائل المحضر فعاليته في الشفاء والخصائص المضادة للبكتيريا، كما أنه مصدر جيد للكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

سكر التمر :مع الملف الغذائي الرائع للتمور ، فإن السكر الذي يتم الحصول عليه من التمور يتم عن طريق تجفيف التمر ، والذي يتم طحنه بشكل إضافي لصنع السكر، إلى جانب الطاقة العالية التي توفر الجلوكوز والسكروز والفركتوز ، فإن هذا السكر غني بالبروتينات والحديد والنحاس والزنك والمنجنيز. سكر التمر :مع الملف الغذائي الرائع للتمور ، فإن السكر الذي يتم الحصول عليه من التمور يتم عن طريق تجفيف التمر ، والذي يتم طحنه بشكل إضافي لصنع السكر، إلى جانب الطاقة العالية التي توفر الجلوكوز والسكروز والفركتوز ، فإن هذا السكر غني بالبروتينات والحديد والنحاس والزنك والمنجنيز.

سكر التمر



ستيفيا سكرية

أوراق الستيفيا السكرية : تستخدم أوراق الستيفيا الطازجة في تحلية المشروبات الدافئة مثل الشاي وهو أمر شائع هذه الأيام بعد التجفيف والطحن ، يمكن تخزين الأوراق لاستخدامات لاحقة، ترتبط مع انخفاض السعرات الحرارية ، ومستويات السكر في الدم ، ستيفيا مفيدة لمرضى السكر ومراقبي الوزن كمية الحلاوة المطلوبة أقل أيضا.