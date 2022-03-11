شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. علامات وألوان فى البطاطس المنبتة غير صحية.. تخلص منها على الفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد البطاطس من الأطعمة المغذية ومتعددة الاستخدامات، في حين أن البقع الصغيرة المنبتة فيها عند تخزينها تعرضها للسموم، فى حين أن معظم البطاطس آمنة تمامًا للأكل، ولكن إذا تراكمت هذه السموم، فقد ينتهي بك الأمر بالمرض بعد الاستهلاك، لهذا السبب من الأفضل مراقبة مظهر البطاطس التي تقوم بتخزينها، وفقا لما نشره موقع "eatingwell".

تحتوى البطاطس على نوعين من glycoalkaloids ، كلاهما سموم طبيعية، تسمى solanine وchaconine ، بينما البطاطس بأكملها تحتوى على هذه الجلايكو ألكالويدس، ويكون التركيز أعلى فى العينين والجلد الأخضر والبراعم التي تتشكل.

يأتى اللون الأخضر في الواقع من الكلوروفيل، وهو ليس سامًا، لكن لونه الأخضر مؤشر جيد على وجود تركيز زائد للجليكوالكالويد وأنك سترغب في التخلص من البطاطس، لا ينبغي أن تبدو البطاطس الطازجة منتفخة أو يكون لها أي لون أخضر على القشرة، ومع التخزين غير المناسب قد تتطور البطاطس إلى البقع الخضراء، إذا لم يكن هناك أي نبتة، يمكنك استخدام تغيير اللون كمؤشر على التلف، إذا كان الجلد يبدو مخضرًا أو إذا كان هناك نبتة فستحتاج إلى إزالة البراعم أو رمي البطاطس بأكملها.

يعنى النبت أن مستويات السموم مرتفعة للغاية وأن البطاطس لم تعد آمنة للاستهلاك، وفقا لديانا م. باي، فارم، أخصائي معتمد في السموم، يمكن أن يسبب السولانين والشاكونين أعراضًا مثل القيء، وآلام البطن، وحركات الأمعاء غير المنتظمة، والإسهال، والصداع، وضباب الدماغ، والاحمرار أو احمرار البشرة، والارتباك أو الحمى.

وحدثت حالات قليلة للوفاة بعد تناول البطاطس السامة، ولكن بشكل عام يمكنك علاج الأعراض في المنزل. يبدأ ظهور الأعراض عادة في غضون ساعات قليلة، ولكن قد يستغرق ما يصل إلى يوم، في بعض الحالات.

أفضل طريقة لحماية نفسك هي التخلص من البطاطس التى تحتوى على بقع خضراء أو نبتة، ومع ذلك إذا لاحظت وجود تنبت أو صبغة خضراء في بعض المناطق يمكنك محاولة إزالتها بسكين تقشير حاد مع الاستمرار في الطهي مع بقية البطاطس، ولكن لا يؤدى الطهى إلى تدمير هذه المركبات.

احفظ البطاطس في مكان بارد ومظلم وجيد التهوية، مثل خزانة المؤن وتجنب درجات الحرارة المرتفعة، واحتفظ بها بعيدًا عن أدوات المطبخ وتأكد من أنها بعيدة عن أشعة الشمس، يؤدي التعرض الزائد للضوء إلى تراكم السولانين الذي يحول الجلد إلى اللون الأخضر.

ويشار إلى أنه لا يجب وضع البطاطس في الثلاجة أو الفريزر قبل الطهي، تتسبب درجات الحرارة الأقل من 50 درجة مئوية في تحويل نشا البطاطس إلى سكر، مما يؤدى إلى طعم حلو وتغير اللون عند الطهي.