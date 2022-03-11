شكرا لقرائتكم خبر عن اضطراب تعدد الشخصية.. علامات التحذيرية للحالة يجب الانتباه إليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطراب تعدد الشخصية هو واحد من ثلاثة اضطرابات فصامية وهي فقدان الذاكرة الانفصامي واضطراب الاغتراب عن الواقع وتبدد الشخصية.التعرف على العلامات التحذيرية مهم للغاية لتسهيل العلاج.

اضطراب الشخصية المتعددة - علامات التحذير

فيما يلي وفقا لموقع " webmd"، بعض العلامات التحذيرية لاضطراب تعدد الشخصية التي يجب على المرء أن يبحث عنها:

الإدراك الباهت للعالم:

الأفراد الذين يعانون من اضطراب تعدد الشخصية يميلون إلى أن يكون لديهم تصور باهت عن العالم، هذا بسبب ارتباطهم المقطوع بالواقع وشخصيتهم. في بعض الحالات ، قد يفقد الأفراد أيضًا مسار أي جوانب زمنية ومكانية للوجود.

المعاناة من مشاكل الذاكرة:

فقدان الوظيفة الإدراكية يسير جنبًا إلى جنب مع اضطرابات الفصام. المعاناة من مشاكل الذاكرة أمر لا مفر منه عندما يتعلق الأمر بالضعف الإدراكي، قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية المتعددة من فقدان الذاكرة ، وعدم القدرة على تذكر الفجوات في الذاكرة ، وما إلى ذلك.

الانهيار تحت الضغط:

عندما يكون العقل يعانى من الفوضى، فمن السهل أن تؤثر على الصحة النفسية، في مثل هذه الحالات ، يمكن أن يكون تأثير التوتر عنيفًا وقد يجد الأفراد أنفسهم ينهارون بسهولة تحت أعبائه.

الأفكار المتطفلة:

يمكن أن تؤدي اضطرابات الشخصية المتعددة إلى تطوير أفكار مزعجة في العقل، قد تتضمن هذه الأفكار التطفلية التفكير في القفز من المبنى ، وإيذاء النفس ، وما إلى ذلك. الاكتئاب هو نتيجة شائعة لاضطراب الشخصية المتعددة وقد تؤدي هذه الأفكار أيضًا إلى الانتحار.

الرهاب الجديد:

بعبارات بسيطة ، الرهاب يعرف بالخوف، عند المعاناة من اضطراب الشخصية المتعددة ، غالبًا ما يصاب الأفراد بمرض رهاب جديد يمكن أن يشكل خطورة على أنفسهم والآخرين، على سبيل المثال ، الخوف من الناس (رهاب الإنسان) ، الخوف من الظلام (رهاب الخوف) ، الخوف من الوحدة (رهاب الذات) ، إلخ.